Дитина хотіла врятувати батька, а постраждала від ТЦК: зухвале перевищення повноважень сколихнуло Здолбунів на Рівненщині (ФОТО, ВІДЕО)
Дитина хотіла врятувати батька, а постраждала від ТЦК: зухвале перевищення повноважень сколихнуло Здолбунів на Рівненщині (ФОТО, ВІДЕО)

Працівники ТЦК у Здолбунові на Рівненщині застосували газ до неповнолітньої, що стала на захист батька: чи буде покараний агресор?

8 січня 2026, 13:05
Автор:
Проніна Анна








Сьогодні вранці, 8 січня 2026 року, в місті Здолбунів Рівненської області сталася шокуюча подія: 15-річну дівчину обстріляли сльозогінним газом працівники територіального центру комплектування (ТЦК). За словами потерпілої, все сталося через те, що військові прийшли перевірити  військово-облікові документи у її батька, а вона, намагаючись захистити його, опинилася під ударом.

Дитина хотіла врятувати батька, а постраждала від ТЦК: зухвале перевищення повноважень сколихнуло Здолбунів на Рівненщині (ФОТО, ВІДЕО)

На Рівненщині 15-річна дівчина потрапила під сльозогінний газ через спробу захистити батька від ТЦК

Інцидент стався на сходах багатоквартирного будинку, коли дівчина зі своєю бабусею, за словами очевидців, стала між своїм батьком та агресивно налаштованими представниками ТЦК, які намагалися проникнути в під'їзд. Працівники ТЦК, які, ймовірно, не очікували такого спротиву з боку дитини, вирішили завершити конфлікт силою та застосували сльозогінний газ. Батько в той час встиг закритися в квартирі. 

Дівчина поділилася подробицями інциденту на своїй сторінці в соцмережах. Вона описала, як після застосування газу їй було важко дихати та боліло все обличчя.

"Я не могла певний час дихати, мені пекло все обличчя. Я нічого не бачила. Це був жах… У мене досі руки трусяться", – сказала потерпіла.

Критична ситуація сталася в закритому приміщенні, що є грубим порушенням з боку військових, адже використання сльозогінного газу в таких умовах заборонено законом. Після того, як працівники ТЦК усвідомили, що їхня жертва є неповнолітньою, вони поспішно залишили місце події, а місцеві мешканці почали активно обговорювати інцидент у соцмережах.

Відео, яке записала дівчина, де видно, як її обличчя набрякло та стало червоним, швидко поширилося в місцевих групах і привернуло увагу громади. Це викликало хвилю обурення, адже працівники ТЦК не лише порушили правила застосування спецзасобів, але й завдали емоційної травми неповнолітній.

Дитина хотіла врятувати батька, а постраждала від ТЦК: зухвале перевищення повноважень сколихнуло Здолбунів на Рівненщині (ФОТО, ВІДЕО) - фото 2

Дитина хотіла врятувати батька, а постраждала від ТЦК: зухвале перевищення повноважень сколихнуло Здолбунів на Рівненщині (ФОТО, ВІДЕО) - фото 2

У Рівненському обласному ТЦК та СП вже відреагували на ситуацію і заявили, що призначили службову перевірку щодо цього інциденту. Вони пообіцяли, що після проведення перевірки будуть прийняті заходи відповідно до чинного законодавства.

Залишається лише дочекатися результатів службової перевірки і з'ясувати, чи буде покараний той, хто завдав шкоди неповнолітній. У разі якщо винний буде виявлений, йому загрожує кримінальна відповідальність за перевищення повноважень.

Дитина хотіла врятувати батька, а постраждала від ТЦК: зухвале перевищення повноважень сколихнуло Здолбунів на Рівненщині (ФОТО, ВІДЕО) - фото 2

Дитина хотіла врятувати батька, а постраждала від ТЦК: зухвале перевищення повноважень сколихнуло Здолбунів на Рівненщині (ФОТО, ВІДЕО) - фото 2

До слова, як уже повідомляли "Коментарі", на Рівненщині група цивільних осіб напала на військових ТЦК під час перевірки документів. Один із військових отримав тяжкі травми після того, як його вдарили ломом.



