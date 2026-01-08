Ребенок хотел спасти отца, а пострадал от ТЦК: дерзкое превышение полномочий всколыхнуло Здолбунов в Ровенской области (ФОТО, ВИДЕО)



















Сегодня утром, 8 января 2026, в городе Здолбунов Ровенской области произошло шокирующее событие: 15-летнюю девушку обстреляли слезоточивым газом работники территориального центра комплектования (ТЦК) . По словам потерпевшей, все произошло из-за того, что военные пришли проверить военно-учетные документы у ее отца , а она, пытаясь защитить его, оказалась под ударом.

В Ровенской области 15-летняя девушка попала под слезоточивый газ из-за попытки защитить отца от ТЦК

Инцидент произошел на лестнице многоквартирного дома , когда девушка со своей бабушкой, по словам очевидцев, стала между своим отцом и агрессивно настроенными представителями ТЦК, пытавшимися проникнуть в подъезд. Работники ТЦК, вероятно, не ожидавшие такого сопротивления со стороны ребенка, решили разрешить конфликт силой и применили слезоточивый газ. Отец в это время успел закрыться в квартире.

Девушка поделилась подробностями инцидента на своей странице в соцсетях. Она описала, как после применения газа ей было тяжело дышать и болело все лицо.

"Я не могла определенное время дышать, мне ад все лицо. Я ничего не видела. Это был ужас… У меня до сих пор руки трясутся", – сказала потерпевшая.

Критическая ситуация произошла в закрытом помещении , что является грубым нарушением со стороны военных, ведь использование слезоточивого газа в таких условиях запрещено законом. После того, как работники ТЦК осознали, что их жертва несовершеннолетняя, они поспешно покинули место происшествия , а местные жители начали активно обсуждать инцидент в соцсетях.

Видео, записанное девушкой, где видно, как ее лицо набухло и стало красным, быстро распространилось в местных группах и привлекло внимание общины. Это вызвало волну возмущения, ведь работники ТЦК не только нарушили правила применения спецсредств , но и нанесли эмоциональную травму несовершеннолетней.





В Ровенском областном ТЦК и СП уже отреагировали на ситуацию и заявили, что назначили служебную проверку по этому инциденту. Они пообещали, что после проведения проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством .

Остается лишь дождаться результатов служебной проверки и выяснить, будет ли наказан тот, кто нанес ущерб несовершеннолетнему. В случае, если виновный будет обнаружен, ему грозит уголовная ответственность за превышение полномочий.











К слову, как уже сообщали "Комментарии", в Ровенской области группа гражданских лиц напала на военных ТЦК во время проверки документов. Один из военных получил тяжелые травмы после удара ломом.