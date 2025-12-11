Де зараз Сергій Гайдай: у НАБУ розповіли подробиці справи ексголови Луганської ОВА

У Національному антикорупційному бюро підтвердили, що колишній голова Луганської обласної військової адміністрації та Мукачівської РДА Сергій Гайдай, якого підозрюють у корупційних діях, підписав контракт зі Збройними Силами України.

Сергій Гайдай. Фото: з відкритих джерел

Зараз він має статус підозрюваного, повідомили у НАБУ на запит видання LIGA.net.

"12 листопада 2025 року він підписав контракт на проходження військової служби в ЗСУ на посадах рядового особового складу", – йдеться у повідомленні.

У НАБУ нагадали, що Вищий антикорупційний суд наклав на Сергія Гайдая низку зобов’язань. Зокрема, він має прибувати на кожну вимогу до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування, а також прокурорів, які здійснюють супровід.

Підозрюваний також повинен повідомляти детективам чи прокурорам про зміну свого місця проживання або роботи. Окрім того, він не має права спілкуватися про обставини, викладені у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними.

Ексголові Луганської ОВА не можна відвідувати військову частину Національної гвардії України, він також має здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон. Усі ці процесуальні обов’язки Гайдай досі виконував належним чином.

У НАБУ нагадали, що у випадку, якщо особу, стосовно якої здійснюється судовий розгляд по суті, призвали на військову службу під час мобілізації, суд справді має зупинити провадження стосовно неї до демобілізації. Але на громадян, які служать за контрактом, ця норма не поширюється.

Сам Сергій Гайдай ще 24 листопада повідомив у соцмережах, що він "повертається на схід" як військовослужбовець. Але жодних подробиці експосадовець не уточнив.

Як повідомляв портал "Коментарі", 4 серпня детективи НАБУ оголосили підозру шістьом учасникам схеми привласнення бюджетних коштів, виділених на потреби оборони. Серед фігурантів був сам Гайдай та народний депутат Олексій Кузнєцов.

За версією слідства, у 2024–2025 роках підозрювані системно завищували вартість засобів радіоелектронної боротьби та FPV-дронів, отримуючи "відкати" до 30% від вартості державних контрактів. 7 серпня за Гайдая було внесено заставу у 10 млн гривень. Інших підозрюваних звільнили під заставу по 2 млн грн.