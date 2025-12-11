Где сейчас Сергей Гайдай: в НАБУ рассказали подробности дела эксглавы Луганской ОВА

В Национальном антикоррупционном бюро подтвердили, что бывший глава Луганской областной военной администрации и Мукачевской РГА Сергей Гайдай, подозреваемый в коррупционных действиях, подписал контракт с Вооруженными Силами Украины.

Сергей Гайдай. Фото: из открытых источников

Сейчас у него есть статус подозреваемого, сообщили в НАБУ по запросу издания LIGA.net.

"12 ноября 2025 года он подписал контракт на прохождение военной службы в ВСУ в должностях рядового личного состава", – говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что Высший антикоррупционный суд наложил на Сергея Гайдая ряд обязательств. В частности, он должен прибывать по каждому требованию к детективам НАБУ, осуществляющим досудебное расследование, а также прокурорам, осуществляющим сопровождение.

Подозреваемый также должен сообщать детективам или прокурорам об изменении своего места жительства или работы. Кроме того, он не имеет права общаться об обстоятельствах, изложенных в уведомлении о подозрении, с другими подозреваемыми.

Эксглаве Луганской ОВА нельзя посещать воинскую часть Национальной гвардии Украины, он также должен сдать на хранение паспорт для выезда за границу. Все эти процессуальные обязанности Гайдай до сих пор выполнял должным образом.

В НАБУ напомнили, что в случае, если лицо, в отношении которого осуществляется судебное разбирательство по существу, было призвано на военную службу во время мобилизации, суд действительно должен остановить производство в отношении него до демобилизации. Но на граждан, служащих по контракту, эта норма не распространяется.

Сам Сергей Гайдай еще 24 ноября сообщил в соцсетях, что он "возвращается на восток" как военнослужащий. Но никаких подробностей экс-чиновник не уточнил.

Как сообщал портал "Комментарии", 4 августа детективы НАБУ объявили подозрение шести участникам схемы присвоения бюджетных средств, выделенных на нужды обороны. Среди фигурантов был сам Гайдай и народный депутат Алексей Кузнецов.

По версии следствия, в 2024–2025 годах подозреваемые системно завышали стоимость радиоэлектронной борьбы и FPV-дронов, получая "откаты" до 30% от стоимости государственных контрактов. 7 августа при Гайдае был внесен залог в 10 млн гривен. Остальных подозреваемых освободили под залог по 2 млн грн.