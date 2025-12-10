ДБР викрило прокурора, який продавав рішення у кримінальній справі: що йому світить

Рубрики
Ткачова Марія
Працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ затримали прокурора однієї з окружних прокуратур Чернігівської області одразу після отримання ним хабаря у розмірі 2,5 тисячі доларів. За версією слідства, посадовець погодився за гроші закрити кримінальне провадження та допомогти фігуранту уникнути відповідальності за незаконну вирубку лісу в одному з населених пунктів регіону.
Прокурора викрито на хабарі
Правоохоронці зафіксували момент передачі коштів та затримали прокурора "на гарячому". Наразі йому готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ, що стосується одержання неправомірної вигоди службовою особою. Стаття передбачає суворе покарання — до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
ДБР повідомляє, що слідчі дії тривають. Правоохоронці перевіряють, чи мав затриманий співучасників, та чи існувала ширша корупційна схема. Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.