ДБР разоблачило прокурора, продававшего решение по уголовному делу: что ему светит

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ задержали прокурора одной из окружных прокуратур Черниговской области сразу после получения им взятки в размере 2,5 тысячи долларов. По версии следствия, чиновник согласился за деньги закрыть уголовное производство и помочь фигуранту избежать ответственности за незаконную вырубку леса в одном из населенных пунктов региона.

Прокурора разоблачено на взятке

Правоохранители зафиксировали момент передачи средств и задержали прокурора "на горячем". Пока ему готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК, что касается получения неправомерной выгоды должностным лицом. Статья предусматривает суровое наказание – до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ДБР сообщает, что следственные действия продолжаются. Правоохранители проверяют, был ли задержан соучастников, и существовала ли более широкая коррупционная схема. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Каменск-Уральском суд впервые применил новую российскую статью о "поиске экстремистских материалов" в интернете. 20-летнего местного жителя оштрафовали на 3 тысячи рублей только за то, что он в Google ввел запрос об "Азове", сообщает "Медиазона". В протоколе указали точное время и место, где парень производил поиск — прямо в автобусе по дороге на работу. При этом источник получения данных не был раскрыт.

В тот же день молодого человека задержали сотрудники ФСБ, после чего получили "признание" и доступ к его телефону. Адвокаты утверждают, что силовики давили на подозреваемого, а коллеги в больнице, где он работал медбратом, начали травить его после обыска — из-за чего он вынужден был уволиться.

