ДБР разоблачило прокурора, продававшего решение по уголовному делу: что ему светит

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ задержали прокурора одной из окружных прокуратур Черниговской области сразу после получения им взятки в размере 2,5 тысячи долларов. По версии следствия, чиновник согласился за деньги закрыть уголовное производство и помочь фигуранту избежать ответственности за незаконную вырубку леса в одном из населенных пунктов региона.
Прокурора разоблачено на взятке
Правоохранители зафиксировали момент передачи средств и задержали прокурора "на горячем". Пока ему готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК, что касается получения неправомерной выгоды должностным лицом. Статья предусматривает суровое наказание – до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ДБР сообщает, что следственные действия продолжаются. Правоохранители проверяют, был ли задержан соучастников, и существовала ли более широкая коррупционная схема. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.