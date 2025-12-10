logo

BTC/USD

89980

ETH/USD

3182.59

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал ДБР разоблачило прокурора, продававшего решение по уголовному делу: что ему светит
commentss НОВОСТИ Все новости

ДБР разоблачило прокурора, продававшего решение по уголовному делу: что ему светит

В Черниговской области прокурора задержали во время получения взятки за «решение» уголовного дела — ДБР заявляет о разоблачении коррупционной схемы

10 декабря 2025, 17:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ задержали прокурора одной из окружных прокуратур Черниговской области сразу после получения им взятки в размере 2,5 тысячи долларов. По версии следствия, чиновник согласился за деньги закрыть уголовное производство и помочь фигуранту избежать ответственности за незаконную вырубку леса в одном из населенных пунктов региона.

ДБР разоблачило прокурора, продававшего решение по уголовному делу: что ему светит

Прокурора разоблачено на взятке

Правоохранители зафиксировали момент передачи средств и задержали прокурора "на горячем". Пока ему готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК, что касается получения неправомерной выгоды должностным лицом. Статья предусматривает суровое наказание – до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ДБР сообщает, что следственные действия продолжаются. Правоохранители проверяют, был ли задержан соучастников, и существовала ли более широкая коррупционная схема. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Каменск-Уральском суд впервые применил новую российскую статью о "поиске экстремистских материалов" в интернете. 20-летнего местного жителя оштрафовали на 3 тысячи рублей только за то, что он в Google ввел запрос об "Азове", сообщает "Медиазона". В протоколе указали точное время и место, где парень производил поиск — прямо в автобусе по дороге на работу. При этом источник получения данных не был раскрыт.
В тот же день молодого человека задержали сотрудники ФСБ, после чего получили "признание" и доступ к его телефону. Адвокаты утверждают, что силовики давили на подозреваемого, а коллеги в больнице, где он работал медбратом, начали травить его после обыска — из-за чего он вынужден был уволиться.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости