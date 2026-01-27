Білоруська шпигунка хотіла проникнути в ГУР: жінку затримали в Києві

Служба безпеки разом з Власною безпекою Головного управління розвідки Міноборони затримали у Києві білоруську шпигунку.

У Києві затримали шпигунку з Білорусі. Фото: з відкритих джерел

Агентка КДБ Білорусі хотіла проникнути до підрозділів Сил оборони України, в тому числі до ГУР. Про це повідомили в СБУ.

Шпигунці 35 років, вона була глибоко законспірованою та працювала на білоруське КДБ з 2015 року. У 2020 році її відрядили з Мінська для агентурної роботи в Україні. Водночас на той час жінка вже перебувала у полі зору СБУ, яка поетапно документувала ворожу активність.

"Вона діяла під прикриттям журналістської діяльності і певний час працювала власкором "112 каналу" Віктора Медведчука в країнах колишнього срср. Після закриття ресурсів Медведчука, кдб рб за координації вищого військово-політичного керівництва білорусі "відрядив" агентку в Україну", — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, роботу в медіа та зв’язки своїх колег із цього ЗМІ агентка використовувала для розширення особистих контактів серед українських політиків, військових та зарубіжних дипломатів. А вже під час повномасштабної війни куратор доручив їй прибути до однієї з країн ЄС для додаткового інструктажу. Кордон жінка перетинала під вигаданим приводом про медобстеження.

"Для контакту з білоруським спецслужбістом на території Євросоюзу фігурантка придбала новий смартфон з "одноразовою" сім-картою і після цього позбулася гаджета. Під час інструктажу шпигунка отримала завдання збирати інформацію про громадян рб/рф, які сприяють Україні у боротьбі проти держави-агресора", — зазначили в СБУ.

Агентці також доручили встановити неформальні контакти з посадовцями посольства КНР в Україні для збору розвідданих про діяльність китайських дипломатів. Після повернення в Київ жінка спробувала влаштуватися до одного зі штабних підрозділів Воєнної розвідки України, де потрапила в розробку Власної безпеки ГУР.

"Завдяки своєчасному викриттю шпигунки, співробітники СБУ та ГУР розпочали з білоруською агенткою довготривалу оперативну гру, яка дозволила не тільки задокументувати кожен її крок, але й через неї регулярно дезінформувати білоруську спецслужбу. Зокрема, сили іноземної спецслужби було перенацілено на копіювання удаваної секретної інформації, яка контрольовано циркулювала довкола шпигунки", — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано, зокрема, спроби підбору потенційних кандидатів для вербування білоруським КДБ.

Шпигунку затримали поблизу її місця проживання. У жінки вилучено смартфон та диктофон, на які вона фіксувала закриті відомості. Їй повідомили про підозру у шпигунстві. Зараз фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

