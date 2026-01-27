Белорусская шпионка хотела проникнуть в ГУР: женщину задержали в Киеве

Служба безопасности вместе с собственной безопасностью Главного управления разведки Минобороны задержали в Киеве белорусскую шпионку.

В Киеве задержали шпионку из Беларуси. Фото: из открытых источников

Агентка КГБ Беларуси хотела проникнуть в подразделения Сил обороны Украины, в том числе в ГУР. Об этом сообщили в СБУ.

Шпионке 35 лет, она была глубоко законспирирована и работала на белорусское КГБ с 2015 года. В 2020 году ее отправили из Минска для агентурной работы в Украине. В то время женщина уже находилась в поле зрения СБУ, которая поэтапно документировала вражескую активность.

"Она действовала под прикрытием журналистской деятельности и некоторое время работала собкором "112 канала" Виктора Медведчука в странах бывшего СССР. После закрытия ресурсов Медведчука, кгб рб при координации высшего военно-политического руководства Беларуси "направил" агентку в Украину", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, работу в медиа и связи своих коллег по СМИ агент использовала для расширения личных контактов среди украинских политиков, военных и зарубежных дипломатов. А уже во время полномасштабной войны куратор поручил ей прибыть в одну из стран ЕС для дополнительного инструктажа. Границу женщина пересекала под вымышленным поводом о медобследовании.

"Для контакта с белорусским спецслужбистом на территории Евросоюза фигурантка приобрела новый смартфон с "одноразовой" сим-картой и после этого лишилась гаджета. Во время инструктажа шпионка получила задачу собирать информацию о гражданах РБ/РФ, которые способствуют Украине в борьбе против государства-агрессора", — отметили в СБУ.

Агентке также поручили установить неформальные контакты с должностными лицами посольства КНР в Украине для сбора разведданных о деятельности китайских дипломатов. После возвращения в Киев женщина попыталась обосноваться в одном из штабных подразделений Военной разведки Украины, где попала в разработку Собственной безопасности ГУР.

"Благодаря своевременному разоблачению шпионки, сотрудники СБУ и ГУР начали с белорусским агентом долгосрочную оперативную игру, которая позволила не только задокументировать каждый ее шаг, но и через нее регулярно дезинформировать белорусскую спецслужбу. В частности, силы иностранной спецслужбы были перенацелены на копирование мнимой секретной информации, которая контролируемо циркулировала вокруг шпионки", — говорится в сообщении.

Зафиксированы, в частности, попытки подбора потенциальных кандидатов для вербовки белорусским КГБ.

Шпионку задержали вблизи ее места жительства. У женщины изъят смартфон и диктофон, на которые она фиксировала закрытые сведения. Ей сообщили о подозрении в шпионаже. Сейчас фигурантка находится под стражей. Ей грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

