Відомий хор «Гомін» зустрівся із Залужним у Лондоні: ексголовкому артисти привезли унікальний подарунок
commentss НОВИНИ Всі новини

Відомий хор «Гомін» зустрівся із Залужним у Лондоні: ексголовкому артисти привезли унікальний подарунок

Популярний львівський хор «Гомін» під час гастролей у Лондоні не лише дав два концерти, а й знайшов час на зустріч із колишнім головнокомандувачем ЗСУ, а нині послом України у Великій Британії Валерієм Залужним

21 листопада 2025, 09:18


avatar

Маламура Сергій

Під час гастролей у Лондоні артисти хору "Гомін" Львівського органного залу відвідали посла України у Великій Британії, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Відомий хор «Гомін» зустрівся із Залужним у Лондоні: ексголовкому артисти привезли унікальний подарунок

Учасники хору «Гомін» із Валерієм Залужним. Фото: з відкритих джерел

Популярні українські артисти привезли воєначальнику подарунок — вишиту картину із зображенням карти України. Її власноруч створила учасниця хору Інна Торбич. 

"Кожен регіон на картині вишитий автентичним орнаментом, притаманним саме цій місцевості. Також ми привезли унікальну поштову марку, виготовлену у співпраці з TEATR.ORG.UA, та прапор України, підписаний усіма учасниками хору", — йдеться на сторінці колективу у Facebook.

Учасники хору "Гомін" повідомили, що із Валерієм Залужним говорили про Україну, "про силу культури та єдності, яка тримає нас у найскладніші часи". 

"На завершення заспівали "Щедрик" — пісню, що об’єднує українців у кожній точці світу. Щиро вдячні за теплу зустріч і можливість представити український голос у Лондоні", — написали учасники хору. 

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", хор "Гомін" передав мільйон гривень на підтримку людей, які постраждали від російського обстрілу Тернополя. У команді хору зазначили, що Тернопіль має для них особливе значення: це друге місто в Україні за кількістю їхніх концертів, і серед хористів є ті, хто родом саме з Тернополя. Саме тому новина про трагедію стала для колективу особистим ударом.

Пожертвування стане частиною допомоги для родин загиблих та поранених, а також тих, хто отримав матеріальні втрати внаслідок удару. Подібні ініціативи мистецької спільноти — важливий сигнал солідарності та підтримки, яку українці демонструють одне одному під час російської агресії.



