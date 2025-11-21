Известный хор «Гомин» встретился с Залужным в Лондоне: эксголовкому артисты привезли уникальный подарок

Во время гастролей в Лондоне артисты хора "Гомин" Львовского органного зала посетили посла Украины в Великобритании, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Участники хора «Гомин» с Валерием Залужным. Фото: из открытых источников

Популярные украинские артисты привезли военачальнику подарок – вышитую картину с изображением карты Украины. Ее собственноручно создала участница хора Инна Торбич.

"Каждый регион на картине вышит аутентичным орнаментом, присущим именно этой местности. Также мы привезли уникальную почтовую марку, изготовленную в сотрудничестве с TEATR.ORG.UA, и флаг Украины, подписанный всеми участниками хора", — говорится на странице коллектива в Facebook.

Участники хора "Гомин" сообщили, что с Валерием Залужным говорили об Украине, "о силе культуры и единства, которое держит нас в самые сложные времена".

"В завершение спели "Щедрик" — песню, объединяющую украинцев в каждой точке мира. Искренне благодарны за теплую встречу и возможность представить украинский голос в Лондоне", – написали участники хора.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", хор "Гомин" передал миллион гривен в поддержку людей, пострадавших от российских обстрелов Тернополя. В команде хора отметили, что Тернополь имеет для них особое значение: это второй город в Украине по количеству их концертов, и среди хористов есть те, кто родом из Тернополя. Именно поэтому новость о трагедии стала для коллектива личным ударом.

Пожертвование станет частью помощи семьям погибших и раненых, а также тех, кто получил материальные потери в результате удара. Подобные инициативы художественного сообщества — важный сигнал солидарности и поддержки, которую украинцы демонстрируют друг другу во время российской агрессии.