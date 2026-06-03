В Уельсі пара на смітнику знайшла справжній шедевр: його продали на аукціоні (ФОТО)

Звичайна прогулянка з собакою обернулася несподіваною знахідкою для літнього подружжя з Уельсу. У контейнері для сміття вони випадково помітили дві картини з зображеннями котів, які вирішили забрати додому. Через кілька років з’ясувалося, що це оригінальні роботи відомого британського художника Луїса Вейна. Згодом полотна продали на аукціоні за 16 тисяч фунтів стерлінгів.

Картина з котами Луїса Вейна. Фото: аукціонний дім Rogers Jones

За даними аукціонного дому Rogers Jones, картини довгий час висіли на стінах будинку в графстві Пембрукшир. Власники жартували, що колись ці роботи можуть виявитися цінними, хоча самі не надто вірили в таку можливість.

Подружжя розповіло, що спочатку картини привернули їхню увагу як цікавий подарунок для невістки, яка обожнює котів. Однак згодом роботи повернулися до них і роками залишалися звичайним елементом домашнього інтер’єру. Все змінилося після того, як власники вирішили більше дізнатися про автора. Виявилося, що Луїс Вейн був одним із найвідоміших британських художників кінця 19 та початку 20 століття. Саме його ілюстрації з котами суттєво вплинули на популярність цих тварин у британській культурі.





Картина з котами Луїса Вейна. Фото: аукціонний дім Rogers Jones

Історія митця також була непростою. Попри талант і популярність, Вейн усе життя мав фінансові труднощі та часто продавав свої роботи за невеликі гроші. Наприкінці життя художник перебував у психіатричних закладах, де продовжував малювати аж до своєї смерті у 1939 році. Новий сплеск інтересу до постаті Луїса Вейна виник після виходу у 2021 році біографічної стрічки "Електричне життя Луїса Вейна", де головні ролі виконали Бенедикт Камбербетч і Клер Фой.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на кухні пенсіонерки висів шедевр за 25 млн доларів. Жінка хотіла викинути картину у смітник.