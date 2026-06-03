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В Уэльсе пара на мусорнике нашла настоящий шедевр: его продали на аукционе (ФОТО)

Пожилая пара из Уэльса случайно обнаружила в мусорном контейнере картины известного художника Луиса Уэйна.

3 июня 2026, 14:00
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Slava Kot

Обычная прогулка с собакой обернулась неожиданной находкой для пожилых супругов из Уэльса. В мусорном контейнере они случайно заметили две картины с изображениями кошек, которые решили забрать домой. Через несколько лет выяснилось, что это оригинальные работы известного британского художника Луиса Уэйна. Впоследствии холсты продали на аукционе за 16 тысяч фунтов стерлингов.

В Уэльсе пара на мусорнике нашла настоящий шедевр: его продали на аукционе (ФОТО)

Картина с котами Луиса Уэйна. Фото: аукционный дом Rogers Jones

По данным аукционного дома Rogers Jones, картины долгое время висели на стенах дома в графстве Пембрукшир. Владельцы шутили, что когда-то эти работы могут оказаться ценными, хотя сами не слишком верили в такую возможность.

Супруги рассказали, что сначала картины привлекли их внимание как интересный подарок для обожающей кошек невестки. Однако впоследствии роботы вернулись к ним и годами оставались обычным элементом домашнего интерьера. Все изменилось после того, как владельцы решили узнать больше об авторе. Оказалось, что Луис Уэйн был одним из известнейших британских художников конца 19 и начала 20 века. Именно его иллюстрации с котами оказали существенное влияние на популярность этих животных в британской культуре.

В Уэльсе пара на мусорнике нашла настоящий шедевр: его продали на аукционе (ФОТО) - фото 2

Картина с котами Луиса Уэйна. Фото: аукционный дом Rogers Jones

История художника тоже была непростой. Несмотря на талант и популярность, Уэйн всю жизнь испытывал финансовые трудности и часто продавал свои работы за небольшие деньги. В конце жизни художник находился в психбольницах, где продолжал рисовать вплоть до своей смерти в 1939 году. Новый всплеск интереса к личности Луиса Уэйна возник после выхода в 2021 году биографической ленты "Электрическая жизнь Луиса Уэйна", где главные роли исполнили Бенедикт Камбербетч и Клер Фой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на кухне пенсионерки висел шедевр за 25 млн долларов. Женщина хотела выбросить картину на помойку.



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Источник: https://www.bbc.com/news/articles/c0r2y0wwg5eo
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