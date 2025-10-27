logo_ukra

Український фільм став найкращим фільмом 2025 року

Український фільм «Куба & Аляска» переміг на Римському міжнародному кінофестивалі

27 жовтня 2025, 22:02
Документальна стрічка про бойових медикинь "Куба & Аляска" здобула нагороду в категорії "Найкращий документальний фільм" на престижному кінофестивалі Festa del Cinema di Roma. Це перший рік, коли документальні фільми отримують окрему відзнаку на цьому фестивалі.

Український фільм став найкращим фільмом 2025 року

«Куба та Аляска» найкращий фільм року

До складу журі увійшли режисери та продюсери Александр Нанау, Сантьяго Мази та Надія Тревісан. Вони відзначили український фільм як найкращий серед усіх учасників секцій "Конкурс прогресивного кіно" та "Спеціальні покази".

"Ця робота переносить нас на передову нашої європейської війни — війни, яку ведуть звичайні люди, такі як ми, заради всіх нас. У центрі історії — дві молоді українки, що щодня живуть поруч зі смертю, але продовжують вірити в життя, творчість і надію", — зазначили члени журі у своїй заяві.

Фільм розповідає про двох подруг — бойових медикинь Кубу та Аляску, які рятують життя українських військових на фронті. Вони проходять крізь випробування війни, поступово віддаляючись від минулого життя, але не втрачаючи людяності й внутрішнього світла.

Юлія "Куба" Сідорова — парамедикиня, волонтерка та військова з Харкова. Вона служить з 2014 року, є співзасновницею фонду Veteranka і створила першу жіночу військову форму. У мирному житті Юлія займається дизайном одягу під власним брендом CubitusDei.

Її подруга "Аляска" — художниця, журналістка та бойова медикиня. Вона закінчила медуніверситет в Одесі, а після початку повномасштабної війни приєдналася до Veteranka. Саме під час бойових дій вона вирішила здійснити свою мрію — вступити до Харківської школи архітектури. Зараз служить у Нацгвардії, малює й допомагає ветеранам адаптуватися до мирного життя.


Український фільм став найкращим фільмом 2025 року - фото 2

Фільм створений у міжнародній копродукції України, Бельгії та Франції. Продюсерами стали Ольга Брегман, Крістіан Попп і Ханне Фліпо. Стрічка отримала підтримку програми грантів Української кіноакадемії спільно з Netflix, а українським дистриб’ютором виступила компанія Green Light Films.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Нові дослідження показали, що домашні кішки здатні змінювати хімічні процеси в мозку людини та впливати на її емоційний стан.



Джерело: https://detector.media/infospace/article/245175/2025-10-27-dokumentalna-strichka-kuba-alyaska-zdobula-nagorodu-na-kinofestyvali-v-rymi/
