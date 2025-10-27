Украинский фильм стал лучшим фильмом 2025 года

Документальная лента о боевых медыках "Куба & Аляска" получила награду в категории "Лучший документальный фильм" на престижном кинофестивале Festa del Cinema di Roma. Это первый год, когда документальные фильмы получают отдельную награду на этом фестивале.

«Куба и Аляска» лучший фильм года

В состав жюри вошли режиссеры и продюсеры Александр Нанау, Сантьяго Мазы и Надежда Тревисан. Они отметили украинский фильм как лучший из всех участников секций "Конкурс прогрессивного кино" и "Специальные показы".

"Эта работа переносит нас на передовую нашу европейскую войну — войну, которую ведут обычные люди, такие как мы, ради всех нас. В центре истории две молодые украинки, которые ежедневно живут рядом со смертью, но продолжают верить в жизнь, творчество и надежду", — отметили члены жюри в своем заявлении.

Фильм рассказывает о двух подругах — боевых медыках Кубы и Аляске, которые спасают жизнь украинских военных на фронте. Они проходят сквозь испытания войны, постепенно удаляясь от прошлой жизни, но не теряя человечности и внутреннего света.

Юлия "Куба" Сидорова – парамедикиня, волонтер и военная из Харькова. Она служит с 2014 года, является соучредителем фонда Veteranka и создала первую женскую военную форму. В мирной жизни Юлия занимается дизайном одежды под своим брендом CubitusDei.

Ее подруга "Аляска" – художница, журналистка и боевая медикиня. Она окончила медуниверситет в Одессе, а после начала полномасштабной войны присоединилась к Veteranka. Именно во время боевых действий она решила осуществить свою мечту – поступить в Харьковскую школу архитектуры. Сейчас служит в Нацгвардии, рисует и помогает ветеранам адаптироваться к мирной жизни.







Фильм создан в международной копродукции Украины, Бельгии и Франции. Продюсерами стали Ольга Брегман, Кристиан Попп и Ханне Флиппо. Лента получила поддержку программы грантов Украинской киноакадемии совместно с Netflix, а украинским дистрибьютором выступила компания Green Light Films.

