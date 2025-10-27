logo

Общество искусство и культура Украинский фильм стал лучшим фильмом 2025 года
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский фильм стал лучшим фильмом 2025 года

Украинский фильм «Куба & Аляска» победил на Римском международном кинофестивале

27 октября 2025, 22:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Документальная лента о боевых медыках "Куба & Аляска" получила награду в категории "Лучший документальный фильм" на престижном кинофестивале Festa del Cinema di Roma. Это первый год, когда документальные фильмы получают отдельную награду на этом фестивале.

Украинский фильм стал лучшим фильмом 2025 года

«Куба и Аляска» лучший фильм года

В состав жюри вошли режиссеры и продюсеры Александр Нанау, Сантьяго Мазы и Надежда Тревисан. Они отметили украинский фильм как лучший из всех участников секций "Конкурс прогрессивного кино" и "Специальные показы".

"Эта работа переносит нас на передовую нашу европейскую войну — войну, которую ведут обычные люди, такие как мы, ради всех нас. В центре истории две молодые украинки, которые ежедневно живут рядом со смертью, но продолжают верить в жизнь, творчество и надежду", — отметили члены жюри в своем заявлении.

Фильм рассказывает о двух подругах — боевых медыках Кубы и Аляске, которые спасают жизнь украинских военных на фронте. Они проходят сквозь испытания войны, постепенно удаляясь от прошлой жизни, но не теряя человечности и внутреннего света.

Юлия "Куба" Сидорова – парамедикиня, волонтер и военная из Харькова. Она служит с 2014 года, является соучредителем фонда Veteranka и создала первую женскую военную форму. В мирной жизни Юлия занимается дизайном одежды под своим брендом CubitusDei.

Ее подруга "Аляска" – художница, журналистка и боевая медикиня. Она окончила медуниверситет в Одессе, а после начала полномасштабной войны присоединилась к Veteranka. Именно во время боевых действий она решила осуществить свою мечту – поступить в Харьковскую школу архитектуры. Сейчас служит в Нацгвардии, рисует и помогает ветеранам адаптироваться к мирной жизни.


Украинский фильм стал лучшим фильмом 2025 года - фото 2

Фильм создан в международной копродукции Украины, Бельгии и Франции. Продюсерами стали Ольга Брегман, Кристиан Попп и Ханне Флиппо. Лента получила поддержку программы грантов Украинской киноакадемии совместно с Netflix, а украинским дистрибьютором выступила компания Green Light Films.

Источник: https://detector.media/infospace/article/245175/2025-10-27-dokumentalna-strichka-kuba-alyaska-zdobula-nagorodu-na-kinofestyvali-v-rymi/
