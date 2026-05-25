У Франції продали сходи з Ейфелевої вежі: яка ціна (ФОТО)

У Франції на аукціоні продали фрагмент оригінальних сходів Ейфелевої вежі за 450 160 євро. Йдеться про секцію з 14 металевих сходинок, яка колись з’єднувала другий і третій поверхи знаменитої пам’ятки Парижа.

Продаж сходів Ейфелевої вежі відбувся 21 травня в аукціонному домі Artcurial. Лот викликав значний інтерес серед колекціонерів, адже такі частини "Залізної леді" рідко з’являються на відкритих торгах.

Фрагмент заввишки 2,75 метра був частиною історичних гвинтових сходів, створених під час будівництва вежі у 1889 році. Після модернізації конструкції та встановлення ліфтів у 1983 році сходи демонтували та розділили на 24 окремі секції.

На аукціон виставили спіральну конструкцію з іржаво-коричневими металевими сходинками, яка понад 40 років перебувала у приватній колекції. Попередньо експерти оцінювали її у 120–150 тисяч євро, однак фінальна ціна перевищила очікування майже втричі. Лот був проданий за 450 тисяч євро.

Фрагмент оригінальних сходів Ейфелевої вежі продали на аукціоні. Фото: AP

Попри високу вартість, це не рекорд для частин Ейфелевої вежі. У 2016 році схожий фрагмент сходів продали на торгах Sotheby's за понад 523 тисячі євро. Частини історичних сходів сьогодні вважаються рідкісними колекційними об’єктами. Деякі з них встановлені в приватних садах Японії, поблизу Статуї Свободи та у Діснейленді.

