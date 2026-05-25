logo_ukra

BTC/USD

77330

ETH/USD

2116.11

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство мистецтво і культура У Франції продали сходи з Ейфелевої вежі: яка ціна (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

У Франції продали сходи з Ейфелевої вежі: яка ціна (ФОТО)

На аукціоні у Франції продали фрагмент оригінальних сходів Ейфелевої вежі

25 травня 2026, 14:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Франції на аукціоні продали фрагмент оригінальних сходів Ейфелевої вежі за 450 160 євро. Йдеться про секцію з 14 металевих сходинок, яка колись з’єднувала другий і третій поверхи знаменитої пам’ятки Парижа.

У Франції продали сходи з Ейфелевої вежі: яка ціна (ФОТО)

Частину сходів Ейфелевої вежі продали на аукціоні. Фото: AP

Продаж сходів Ейфелевої вежі відбувся 21 травня в аукціонному домі Artcurial. Лот викликав значний інтерес серед колекціонерів, адже такі частини "Залізної леді" рідко з’являються на відкритих торгах.

Фрагмент заввишки 2,75 метра був частиною історичних гвинтових сходів, створених під час будівництва вежі у 1889 році. Після модернізації конструкції та встановлення ліфтів у 1983 році сходи демонтували та розділили на 24 окремі секції.

На аукціон виставили спіральну конструкцію з іржаво-коричневими металевими сходинками, яка понад 40 років перебувала у приватній колекції. Попередньо експерти оцінювали її у 120–150 тисяч євро, однак фінальна ціна перевищила очікування майже втричі. Лот був проданий за 450 тисяч євро.

У Франції продали сходи з Ейфелевої вежі: яка ціна (ФОТО) - фото 2

Фрагмент оригінальних сходів Ейфелевої вежі продали на аукціоні. Фото: AP

Попри високу вартість, це не рекорд для частин Ейфелевої вежі. У 2016 році схожий фрагмент сходів продали на торгах Sotheby's за понад 523 тисячі євро. Частини історичних сходів сьогодні вважаються рідкісними колекційними об’єктами. Деякі з них встановлені в приватних садах Японії, поблизу Статуї Свободи та у Діснейленді.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у 2020 році приватний колекціонер купив сходинки Ейфелевої вежі за понад 270 тисяч євро.

Також "Коментарі" писали, що на аукціоні продали одну з найдорожчих картин Джексона Поллока.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.euronews.com/culture/2026/05/21/eiffel-tower-staircase-section-sells-for-over-450000-euros-at-auction
Теги:

Новини

Всі новини