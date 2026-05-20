На аукціоні продали одну з найдорожчих картин Джексона Поллока (ФОТО)

Картина американського художника Джексона Поллока "Number 7A" 1948 року була продана на аукціоні у Нью-Йорку за 181 мільйон доларів. Робота стала не лише найдорожчим полотном Поллока, коли-небудь проданим на торгах, а й увійшла до четвірки найдорожчих творів мистецтва в історії аукціонів.

Картина Джексона Поллока "Number 7A". Фото: Reuters

Продаж картини "Номер 7A" відбувся в аукціонному домі Christie's. Полотно походило з приватної колекції медіамагната С. І. Ньюхауса. За даними профільного видання ARTnews, картина Поллока стала четвертим найдорожчим твором мистецтва, коли-небудь проданим на аукціоні.

Картина "Номер 7A" Джексона Поллока була створена у 1948 році. Це період, який мистецтвознавці називають ключовим у творчості художника. Саме тоді Поллок остаточно сформував свій знаменитий стиль "drip painting", тобто крапельного живопису, коли фарба хаотично наноситься на полотно замість традиційних мазків пензлем.

У Christie's назвали роботу "однією з перших по-справжньому абстрактних картин в історії мистецтва". На полотні довжиною понад три метри поєднуються чорні лінії та червоні відтінки, які створюють характерну динамічну композицію, що стала візитівкою абстрактного експресіонізму.

Джексон Поллок вважається однією з центральних постатей мистецтва 20 століття. Його роботи суттєво змінили уявлення про сучасний живопис і вплинули на розвиток мистецьких течій у США та Європі. Художник помер у 1956 році, однак його полотна досі залишаються серед найзатребуваніших на світовому артринку.

Попередній аукціонний рекорд для робіт Поллока становив 61,2 мільйона доларів. Саме стільки у 2021 році заплатили за картину "Number 17" 1951 року. Новий продаж майже утричі перевищив цю суму.

