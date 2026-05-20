На аукционе продали одну из самых дорогих картин Джексона Поллока (ФОТО)

Картина американского художника Джексона Поллока "Number 7A" 1948 года была продана на аукционе в Нью-Йорке за 181 миллион долларов. Работа стала не только самым дорогим полотном Поллока, когда-либо проданным на торгах, но и вошла в четверку самых дорогих произведений искусства в истории аукционов.

Картина Джексона Поллока "Number 7A".

Продажа картины "Номер 7A" прошла в аукционном доме Christie's. Холст происходил из частной коллекции медиамагната С. И. Ньюхауса. По данным профильного издания ARTnews, картина Поллока стала четвертым самым дорогим произведением искусства, когда-либо проданным на аукционе.

Картина "Номер 7A" Джексона Поллока была создана в 1948 году. Это период, который искусствоведы называют ключевым в творчестве художника. Именно тогда Поллок окончательно сформировал свой знаменитый стиль "drip painting", то есть капельной живописи, когда краска хаотично наносится на холст вместо традиционных мазков кистью.

В Christie's назвали работу "одной из первых по-настоящему абстрактных картин в истории искусства". На полотне длиной более трех метров сочетаются черные линии и красные оттенки, создающие характерную динамическую композицию, которая стала визитной карточкой абстрактного экспрессионизма.

Джексон Поллок считается одной из центральных фигур искусства 20 века. Его работы существенно изменили представление о современной живописи и повлияли на развитие художественных течений в США и Европе. Художник умер в 1956 году, однако его полотна по-прежнему остаются среди самых востребованных на мировом артринке.

Предыдущий аукционный рекорд для работ Поллока составил 61,2 миллиона долларов. Именно столько в 2021 году заплатили за картину "Number 17" 1951 года. Новая продажа почти в три раза превысила эту сумму.

