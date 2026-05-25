Во Франции продали лестницу с Эйфелевой башни: какая цена (ФОТО)

Во Франции на аукционе продали фрагмент оригинальной лестницы Эйфелевой башни за 450 160 евро. Речь идет о секции из 14 металлических ступенек, которая когда-то соединяла второй и третий этажи знаменитого памятника Парижа.

Продажа лестницы Эйфелевой башни состоялась 21 мая в аукционном доме Artcurial. Лот вызвал большой интерес среди коллекционеров, ведь такие части "Железной леди" редко появляются на открытых торгах.

Фрагмент высотой 2,75 метра был частью исторической винтовой лестницы, созданной при строительстве башни в 1889 году. После модернизации конструкции и установки лифтов в 1983 году лестницу демонтировали и разделили на 24 отдельные секции.

На аукцион выставили спиральную конструкцию с ржаво-коричневыми металлическими ступенями, которая более 40 лет находилась в частной коллекции. Предварительно эксперты оценивали ее в 120-150 тысяч евро, однако финальная цена превысила ожидания почти в три раза. Лот был продан за 450 тысяч евро.

Несмотря на высокую стоимость, это не рекорд для частей Эйфелевой башни. В 2016 году схожий фрагмент лестницы продали на торгах Sotheby's за свыше 523 тысяч евро. Части исторической лестницы сегодня считаются редкими коллекционными объектами. Некоторые из них установлены в частных садах Японии, вблизи Статуи Свободы и Диснейленда.

