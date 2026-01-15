Скандальна українська блогерка намалювала картину несподіваною частиною тіла (ФОТО)

Українська блогерка Лілія Гординська презентувала нову мистецьку роботу створену в нестандартний спосіб. Цього разу вона заявила, що намалювала картину вагіною і виставила її на продаж, пообіцявши передати всі виручені кошти на потреби Збройних сил України.

Лілія Гординська намалювала картину. Фото: instagram.com/hordynska_liliia/

Лілія Гординська у соціальних мережах опублікувала серію фото з готовою роботою та виставила їй ціну.

"Друзі, маю у наявності картину, яку намалювала власною вагіною. Вартість картини 3 000 грн. Всі кошти перечислюються на допомогу 59 ОШБр. Кого зацікавив лот пишіть мені в приват. Конфіденційність гарантую", — пише Гординська.

В мережі по-різному оцінили діяльність блогерки та сучасного мистецтва від неї, однак більшість коментарів були схвальні: "Креативна картина. Ви молодець"; "Скинула ідею сестрі, тепер вона знає що подарувати чоловіку на день народження"; "Піз**та картина"; "Можливо, на Онліку залетить, тут не всі зрозуміють. Я за творчість"; "Моя підтримка, нехай кажуть що хотять диванні експерти. Що вони зробили для допомоги".

Водночас знайшлися й критики, які назвали ідею надмірно провокативною або такою, що виходить за межі прийнятного.

Це не перший випадок, коли Гординська привертає увагу подібним чином. Наприкінці минулого року вона вже продавала провокативну роботу, створену з лобкового волосся. Тоді картина була продана за 5 тисяч гривень, які також були передані на ЗСУ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що чоловік, народжений з чоловічими та жіночими статевими органами, дізнався про це лише у 50 років.