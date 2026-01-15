Скандальная украинская блоггерша нарисовала картину неожиданной частью тела (ФОТО)

Лилия Гординская нарисовала картину. Фото: instagram.com/hordynska_liliia/

Украинская блоггерша Лилия Гординская презентовала новую художественную работу созданную нестандартным способом. В этот раз она заявила, что нарисовала картину вагиной и выставила ее на продажу, пообещав передать все вырученные средства на нужды Вооруженных сил Украины.

Лилия Гординская в социальных сетях опубликовала серию фото с готовой работой и выставила цену.

"Друзья, имею в наличии картину, которую нарисовала собственной вагиной. Стоимость картины 3 000 грн. Все средства перечисляются в помощь 59 ОШБр. Кого заинтересовал лот пишите мне в приват. Конфиденциальность гарантирую", — пишет Гординская.

В сети по-разному оценили деятельность блоггерши и современного искусства от нее, однако большинство комментариев были одобрены: "Креативная картина. Вы молодец"; "Сбросила идею сестре, теперь она знает что подарить мужчине на день рождения"; "Пиз**та картина"; "Возможно, на Онлику залетит, здесь не все поймут. Я за творчество"; "Моя поддержка, пусть говорят, что хотят диванные эксперты. Что они сделали для помощи".

В то же время нашлись и критики, назвавшие идею чрезмерно провокативной или выходящей за пределы приемлемого.

Это не первый случай, когда Гординская привлекает внимание подобным образом. В конце прошлого года она уже продавала провокационную работу, созданную из лобковых волос. Тогда картина была продана за 5 тысяч гривен, которые также были переданы ВСУ.

