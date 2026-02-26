Шанси України на перемогу на Євробаченні-2026 різко впали: що показують прогнози

Після тріумфу у Нацвідборі 7 лютого співачка LELÉKA стала офіційною представницею України на Євробачення-2026 з піснею Ridnym. Однак уже за кілька тижнів після оголошення результати букмекерських прогнозів помітно змінилися не на користь України.

LELÉKA представить Україну на Євробаченні-2026. Фото: Суспільне

За даними порталу Eurovisionworld, який агрегує коефіцієнти провідних європейських букмекерських контор, станом на 26 лютого шанси України на перемогу становлять лише 3%. Це дев’яте місце серед 35 країн-учасниць. Для порівняння, одразу після Нацвідбору показник сягав 7%, а Україна входила до п’ятірки фаворитів.

Лідером рейтингу на Євробаченні 2026 року наразі є Фінляндія з 14% імовірності перемоги. Це навіть попри те, що країна ще не визначилася зі своїм представником. На другому місці опинилася Греція. Співак Akylas із піснею Ferto має 12%. Третю позицію посідає Данія, яку представляє Серен Торпегор Лунд із композицією Før vi går hjem. Він отримав 9% шансів на перемогу від букмекерів.

Крім головних фаворитів Євробачення-2026, вище України у рейтингу опинилися також Швеція, Ізраїль, Італія, Франція, та Болгарія. На 10 місці з таким самим показником, як і в України у 3% розташувався Кіпр.

Хто переможе на Євробаченні-2026

Головні фаворити Євробачення. Eurovisionworld

Фінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення відбудеться у Відні 16 травня 2026 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Іспанія вимагає відсторонити Україну з Євробачення.

Також "Коментарі" писали про що пісня Ridnym від LELÉKA, з якою Україна виступить на Євробаченні-2026.