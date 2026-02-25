Іспанія вимагає відсторонити Україну з Євробачення: яка причина

Іспанський суспільний мовник RTVE 24 лютого оголосив про намір ініціювати зміну правил Європейської мовної спілки (EBU), яка організовує Євробачення. Йдеться про можливу заборону участі в конкурсі для країн, що перебувають у стані воєнного конфлікту. Фактично це означає заборону на участь у конкурсі України та Ізраїлю.

LELÉKA буде представляти Україну на Євробаченні-2026

Президент RTVE Хосе Пабло Лопес закликав "розпочати серйозну дискусію" щодо реформи статуту EBU. За його словами, пісенний конкурс не повинен використовуватися як інструмент політичного чи пропагандистського впливу, а тому участь держав, залучених до воєн, потребує окремого врегулювання.

"Ми повинні раз і назавжди розпочати серйозну дискусію, яку, сподіваюся, ми зможемо провести в найближчі тижні, щодо реформи статуту Європейської мовної спілки (EBU) і заборони країнам, що перебувають у стані конфлікту, брати участь у наступному конкурсі Євробачення", – заявив президент RTVE.

Попри це, Іспанія підтвердила прихильність до формату Євробачення як культурної події. Водночас країна вже заявила, що не братиме участі у конкурсі 2026 року, який відбудеться у Відень. Раніше подібну позицію озвучили мовники Нідерландів, Ірландії, Словенії та Ісландії. Це сталося на тлі допуску Ізраїлю до участі у Євробаченні.

Україну на конкурсі Євробачення-2026 буде представляти LELÉKA. Їй не загрожує дискваліфікація, адже Іспанія пропонує нові правила запровадити з наступного року.

