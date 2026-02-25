Испания требует отстранить Украину от Евровидения: какая причина

Испанский общественный вещатель RTVE 24 февраля объявил о намерении инициировать изменение правил Европейского вещательного союза (EBU), организующего Евровидение. Речь идет о возможном запрещении участия в конкурсе для стран, находящихся в состоянии военного конфликта. Фактически это означает запрет на участие в конкурсе Украины и Израиля.

Президент RTVE Хосе Пабло Лопес призвал "начать серьезную дискуссию" по поводу реформы устава EBU. По его словам, песенный конкурс не должен использоваться как инструмент политического или пропагандистского влияния, поэтому участие государств, привлеченных к войнам, требует отдельного урегулирования.

"Мы должны раз и навсегда начать серьезную дискуссию, которую, надеюсь, мы сможем провести в ближайшие недели относительно реформы устава Европейского языкового союза (EBU) и запрета странам, находящимся в состоянии конфликта, участвовать в следующем конкурсе Евровидение", – заявил президент RTVE.

Несмотря на это, Испания подтвердила приверженность формату Евровидение как культурному событию. В то же время страна уже заявила, что не будет участвовать в конкурсе 2026 года, который состоится в Вене. Ранее подобную позицию озвучили вещатели Нидерландов, Ирландии, Словении и Исландии. Это произошло на фоне допуска Израиля к участию в Евровидении.

Украину на конкурсе Евровидение-2026 будет представлять LELÉKA. Ей не грозит дисквалификация, ведь Испания предлагает новые правила ввести со следующего года.

