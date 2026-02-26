logo

Общество искусство и культура Шансы Украины на победу на Евровидении-2026 резко упали: что показывают прогнозы
Шансы Украины на победу на Евровидении-2026 резко упали: что показывают прогнозы

Украина опустилась на 9-е место в рейтинге букмекеров Евровидения-2026. LELÉKA имеет только 3% шансов на победу

26 февраля 2026, 07:30
Автор:
avatar

Slava Kot

После триумфа в Нацотборе 7 февраля певица LELÉKA стала официальной представительницей Украины на Евровидении-2026 с песней Ridnym. Однако уже через несколько недель после оглашения результаты букмекерских прогнозов заметно изменились не в пользу Украины.

Шансы Украины на победу на Евровидении-2026 резко упали: что показывают прогнозы

LELÉKA представит Украину на Евровидении-2026. Фото: Общественное

По данным портала Eurovisionworld, агрегирующего коэффициенты ведущих европейских букмекерских контор, по состоянию на 26 февраля шансы Украины на победу составляют лишь 3%. Это девятое место среди 35 стран-участниц. Для сравнения сразу после Нацотбора показатель достигал 7%, а Украина входила в пятерку фаворитов.

Лидером рейтинга на Евровидении 2026 года является Финляндия с 14% вероятности победы. Это даже, несмотря на то, что страна еще не определилась со своим представителем. На втором месте оказалась Греция. Певец Akylas с песней Ferto имеет 12%. Третью позицию занимает Дания, которую представляет Серен Торпегор Лунд с композицией Før vi går hjem. Он получил 9% шансов на победу от букмекеров.

Кроме главных фаворитов Евровидения-2026, выше Украины в рейтинге оказались также Швеция, Израиль, Италия, Франция и Болгария. На 10 месте с таким же показателем, как и у Украины, в 3% расположился Кипр.

Кто победит на Евровидении-2026

Шансы Украины на победу на Евровидении-2026 резко упали: что показывают прогнозы - фото 2

Главные фавориты Евровидение. Eurovisionworld

Финал 70 песенного конкурса Евровидение состоится в Вене 16 мая 2026 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Испания требует отстранить Украину от Евровидение.

Также "Комментарии" писали о чем песня Ridnym от LELÉKA, с которой Украина выступит на Евровидении-2026.



Источник: https://eurovisionworld.com/odds/eurovision
