Шансы Украины на победу на Евровидении-2026 резко упали: что показывают прогнозы

После триумфа в Нацотборе 7 февраля певица LELÉKA стала официальной представительницей Украины на Евровидении-2026 с песней Ridnym. Однако уже через несколько недель после оглашения результаты букмекерских прогнозов заметно изменились не в пользу Украины.

По данным портала Eurovisionworld, агрегирующего коэффициенты ведущих европейских букмекерских контор, по состоянию на 26 февраля шансы Украины на победу составляют лишь 3%. Это девятое место среди 35 стран-участниц. Для сравнения сразу после Нацотбора показатель достигал 7%, а Украина входила в пятерку фаворитов.

Лидером рейтинга на Евровидении 2026 года является Финляндия с 14% вероятности победы. Это даже, несмотря на то, что страна еще не определилась со своим представителем. На втором месте оказалась Греция. Певец Akylas с песней Ferto имеет 12%. Третью позицию занимает Дания, которую представляет Серен Торпегор Лунд с композицией Før vi går hjem. Он получил 9% шансов на победу от букмекеров.

Кроме главных фаворитов Евровидения-2026, выше Украины в рейтинге оказались также Швеция, Израиль, Италия, Франция и Болгария. На 10 месте с таким же показателем, как и у Украины, в 3% расположился Кипр.

Кто победит на Евровидении-2026

Финал 70 песенного конкурса Евровидение состоится в Вене 16 мая 2026 года.

