Ніби з СРСР: дизайнер Dior представив дорогі ялинкові іграшки, схожі на радянські (ФОТО)

Колекція вінтажних ялинкових прикрас від креативного директора Dior і засновника бренду JW Anderson Джонатана Андерсона несподівано стала вірусною в соцмережах. Причиною стала разюча схожість дорогих дизайнерських іграшок на ялинку з типовими новорічними прикрасами радянських часів.

Дизайнер Dior випустив вінтажні іграшки на ялинку

Джонатан Андерсон представив серію автентичних вінтажних іграшок на ялинку, зібраних у різних країнах Європи. Фото з’явилися на офіційній сторінці бренду JW та майже миттєво викликали хвилю іронічних коментарів. Користувачі впізнали в дизайнерських прикрасах ті самі скляні фігурки, які десятиліттями зберігалися у шафах і горищах з часів СРСР.

Сам дизайнер наголошує, що кожна іграшка є унікальним виробом із власною історією. За його словами, команда JW Anderson ретельно відбирала прикраси вручну, перетворивши їх із забутих вінтажних речей на предмети сучасного дизайну. Після цього вони стали доступними для купівлі на офіційному сайті бренду.

Одна така вінтажна іграшка на ялинку коштує близько 4 тисяч гривень, а набори з трьох іграшок вартують від 16 до 22 тисяч гривень. У коментарях користувачі іронізують з ціни та вигляду ялинкових прикрас.

"Гарні радянські прикраси"

"У мене цілий підвал повний таких, я знав, що їхній час прийде!"

"Це точні копії ялинкових прикрас радянських часів, які легко можна було знайти в кожній радянській родині"

