Как из СССР: дизайнер Dior представил дорогие елочные игрушки, похожие на советские (ФОТО)

Дизайнер Dior выпустил винтажные игрушки на елку

Коллекция винтажных елочных украшений от креативного директора Dior и основателя бренда JW Anderson Джонатана Андерсона внезапно стала вирусной в соцсетях. Причиной стало поразительное сходство дорогих дизайнерских игрушек на елку с типичными новогодними украшениями советских времен.

Джонатан Андерсон представил серию аутентичных винтажных игрушек на елку, собранных в разных странах Европы. Фотографии появились на официальной странице бренда JW и почти мгновенно вызвали волну иронических комментариев. Пользователи узнали в дизайнерских украшениях те же стеклянные фигурки, которые десятилетиями хранились в шкафах и чердаках со времен СССР.

Сам дизайнер отмечает, что каждая игрушка представляет собой уникальное изделие с собственной историей. По его словам, команда JW Anderson тщательно отбирала украшения вручную, превратив их из забытых винтажных вещей в предметы современного дизайна. После этого они стали доступны для покупки на официальном сайте бренда.

Одна такая винтажная игрушка стоит около 4 тысяч гривен, а наборы из трех игрушек стоят от 16 до 22 тысяч гривен. В комментариях пользователи иронизируют по цене и виду елочных украшений.

"Хорошие советские украшения"

"У меня целый подвал полон таких, я знал, что их время придет!"

"Это точные копии елочных украшений советских времен, которые легко можно было найти в каждой советской семье"

