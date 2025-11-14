Курйоз у музеї: прибиральник знищив витвір мистецтва, витерши пил на дзеркалі

У Музеї мистецтв Цзілунга на Тайвані стався курйозний випадок, коли під час виставки сучасного мистецтва один із прибиральників випадково знищив ключовий елемент інсталяції. Чоловік сплутав витвір мистецтва з брудним дзеркалом і вирішив "прибрати".

Прибиральник знищив витвір сучасного мистецтва витерши пил

На початку листопада в музеї Тайваня відкрилася виставка "Ми — це я". Одним із представлених творів було старе дзеркало, вкрите природним пилом, який накопичувався протягом 40 років. Митець Чень Сун-чі спеціально зберіг цей шар пилу, а пляма на дзеркалі символізувала культурну свідомість середнього класу.

За задумом автора, старі дзеркала й сітчасті тканини, поєднані з необробленими панелями, уособлюють зникнення і плинність часу та водночас демонструють людську наполегливість.

Однак прибиральник вирішив, що пил на дзеркалі це не мистецький прийом, а певна недбалість. Він узяв туалетний папір і ретельно витер поверхню. Перш ніж інші співробітники музею встигли втрутитися, 40-річний шар пилу було стерто.

Витвір сучасного мистецтва до інциденту

Витвір сучасного мистецтва після інциденту з прибиральником

Бюро культури та туризму міста Цзілунг публічно вибачилося перед митцем і проводить внутрішню перевірку. Теоретично автор може подати вимогу щодо компенсації за пошкодження експоната, однак адвокат Цай Чіа-хао зазначив, що витирання пилу може не вважатися матеріальною шкодою майну, адже фізичний об’єкт не був зруйнований.

Також у мистецькому середовищі розгорнулася дискусія і деякі критики вважають, що випадкове стирання стало частиною нового творчого контексту і нинішній вигляд інсталяції теж може мати мистецьку цінність.

