Курьез в музее: уборщик уничтожил произведение искусства, вытерев пыль на зеркале
commentss НОВОСТИ Все новости

Курьез в музее: уборщик уничтожил произведение искусства, вытерев пыль на зеркале

В музее Тайваня уборщик спутал грязное зеркало с инсталляцией современного искусства.

14 ноября 2025, 17:40
Автор:
avatar

Slava Kot

В Музее искусств Цзилунга на Тайване произошел курьезный случай, когда во время выставки современного искусства один из уборщиков случайно уничтожил ключевой элемент инсталляции. Мужчина спутал произведение искусства с грязным зеркалом и решил его "почистить".

В начале ноября в музее Тайваня открылась выставка "Мы – это я". Одним из представленных произведений было старое зеркало, покрытое естественной пылью, которая накапливалась в течение 40 лет. Художник Чэнь Сун-чи специально сохранил этот слой пыли, а пятно на зеркале символизировало культурное сознание среднего класса.

По замыслу автора, старые зеркала и сетчатые ткани, соединенные с необработанными панелями, олицетворяют исчезновение и текучесть времени и одновременно демонстрируют человеческую настойчивость.

Однако уборщик решил, что пыль на зеркале – это не художественный прием, а определенная халатность. Он взял туалетную бумагу и тщательно вытер поверхность. Прежде чем другие сотрудники музея успели вмешаться, 40-летний слой пили был стерт.

Произведение современного искусства до инцидента

Произведение современного искусства после инцидента с уборщиком

Бюро культуры и туризма города Цзилунг публично извинилось перед художником и проводит внутреннюю проверку. Теоретически автор может потребовать компенсации за повреждение экспоната, однако адвокат Цай Чиа-хао отметил, что вытирание пыли может не считаться материальным ущербом имуществу, ведь физический объект не был разрушен.

Также в художественной среде развернулась дискуссия и некоторые критики считают, что случайное стирание стало частью нового творческого контекста и нынешний вид инсталляции тоже может иметь ценность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США на аукционе Sotheby's будет продан 101-килограммовый золотой унитаз "Америка".

Также "Комментарии" писали, что 200-летний презерватив с эротическим изображением выставили в музее.



Источник: https://metro.co.uk/2025/11/08/museum-volunteer-ruins-artwork-dusts-mirror-toilet-paper-24652199/
