Кольоровий скандал року: Pantone потрапив під шквал критики через "білий" — ось що сталося

Світ моди, дизайну і соціальної критики знову на межі істерики — все через колір. Знаменита компанія Pantone оголосила відтінок Cloud Dancer — ніжний білий — кольором 2026 року, але замість овацій отримала звинувачення в расизмі. Про це повідомляє Фокус із посиланням на колонку британського журналіста Патріка Веста у The Spectator.

Pantone звинуватили в расизмі за вибір білого кольору року: гіперліберали обурені навіть відтінком

Компанія позиціонувала вибір білого кольору як символ спокою і "заспокійливого впливу в божевільному суспільстві". Але коментатори з ліберального середовища — від дизайнерів до журналістів Vanity Fair та Washington Post — назвали це "неадекватним кроком" в умовах політичної напруги у США та світі.

Дизайнер ЛГБТ-спільноти Метью Будро заявив, що "проголошення білого кольором року — це болісна демонстрація нечутливості", а журналіст Хосе Кріалес-Унзуета додав, що це "недоречно після року, коли згортались програми різноманіття та рівності". У медіа з’явились коментарі про "білий націоналізм", "привілей", "колоніалізм" — і все це через назву фарби.

Автор оригінального матеріалу, британський публіцист Патрік Вест, назвав ситуацію абсурдною і "зразком ідеологічного самопоїдання гіперлібералів". Він зауважив, що для частини західної еліти "білий" — уже не нейтральний термін, а частина демонології: білий = винний. Саме тому для них вибір навіть декоративного кольору — вже провокація.

Компанія Pantone вже відповіла на критику: віцепрезидент Лорі Прессман підкреслила, що вибір кольору не має жодного стосунку до расової тематики чи пігментації шкіри. Але скандал не вщухає.

Цей випадок знову довів, що у світі, де будь-який нейтральний символ можуть витлумачити як політичний акт, навіть кольори стають полем бою за ідеології.

