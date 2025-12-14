Цветной скандал года: Pantone попал под шквал критики из-за "белого" - вот что произошло

Мир моды, дизайна и социальной критики снова на грани истерики – все из-за цвета . Знаменитая компания Pantone объявила оттенок Cloud Dancer – нежный белый – цветом 2026 года , но вместо оваций получила обвинения в расизме. Об этом сообщает Фокус со ссылкой на колонку британского журналиста Патрика Веста в The Spectator.

Pantone обвинили в расизме за выбор белого цвета года: гиперлибералы возмущены даже оттенком

Компания позиционировала выбор белого цвета как символ покоя и "успокаивающего влияния в сумасшедшем обществе". Но комментаторы из либеральной среды – от дизайнеров до журналистов Vanity Fair и Washington Post – назвали это "неадекватным шагом" в условиях политического напряжения в США и мире.

Дизайнер ЛГБТ-сообщества Мэтью Будро заявил, что "провозглашение белого цветом года — это болезненная демонстрация нечувствительности" , а журналист Хосе Криалес-Унзуэта добавил, что это "неуместно после года, когда сворачивались программы разнообразия и равенства". В медиа появились комментарии о "белом национализме", "привилегии", "колониализме" — и все это из-за названия краски .

Автор оригинального материала, британский публицист Патрик Вест, назвал ситуацию абсурдной и "образцом идеологического самопоедания гиперлибералов". Он отметил, что для части западной элиты "белый" уже не нейтральный термин, а часть демонологии: белый = виноват. Именно поэтому для них выбор даже декоративного цвета – уже провокация .

Компания Pantone уже ответила на критику: вице-президент Лори Прессман подчеркнула, что выбор цвета не имеет никакого отношения к расовой тематике или пигментации кожи . Но скандал не утихает.

Этот случай снова доказал, что в мире, где любой нейтральный символ могут быть истолкованы как политический акт , даже цвета становятся полем боя за идеологии.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что в США суд присяжных признал Johnson & Johnson ответственным по делу о вреде здоровью, связанному с использованием детской присыпки на основе талька. Компанию обязали выплатить компенсацию двум женщинам, у которых после длительного использования продукции развился рак яичников.