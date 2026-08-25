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Кіт о 5:00 ранку та інші демони: як картина "Нічний кошмар" стала головним мемом нашої реальності

Готичний шедевр XVIII століття про демона на грудях сплячої сьогодні ідеально описує життєві реалії, дедлайни та ранкових домашніх улюбленців.

25 серпня 2026, 09:31
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Сергій Кречмаровський

У межах рубрики про історію мистецтва та попкультуру розповідаємо про твір швейцарського та британського художника Генрі Фюзелі "Нічний кошмар" (1781 рік). На полотні зображена жінка у стані глибокого сну чи паралічу, на чиїх грудях осів похмурий демон-інкуб, а з темряви моторошно визирає кінь із виряченими очима. Ця робота шокувала публіку своєю візуалізацією підсвідомих страхів та жахіть задовго до появи психоаналізу, а згодом перетворилася на культовий шаблон для інтернет-мемів.

Кіт о 5:00 ранку та інші демони: як картина "Нічний кошмар" стала головним мемом нашої реальності

Картина Генрі Фюзелі "Нічний кошмар" (1790-1791). Фото: Frankfurt Städel Museum / Wikimedia Commons (Public Domain)

Сьогодні користувачі мережі використовують цей готичний образ для опису найближчих життєвих ситуацій:

  • Ось так виглядає мій організм рівно за одну секунду до того, як задзвенить будильник о 6:30 ранку. Ця потвора на грудях — це не містичний інкуб, це абсолютне усвідомлення того, що сьогодні тільки вівторок, а попереду ще цілий робочий тиждень.

  • Коли прокидаєшся серед ночі від думки, що забув відповісти на важливий робочий лист у п'ятницю ввечері, і тепер увесь світ чекає на твоє пояснення, а твій мозок вирішив влаштувати кіносеанс із найгіршими сценаріями.

  • Документальне фото того, що відбувається, коли мій кіт о 4:00 ранку вирішує, що його світ спорожнів, бо в мисці не залишилося жодної хрустинки, і він починає ходити по мені з виразом обличчя: "Вставай, годувальнику, на нас чекають великі справи".

  • Я намагаюся заснути після того, як випив другу чашку міцної кави о 10 годині вечора, бо "треба було терміново закінчити дедлайн", і тепер мій внутрішній світ перетворився на цю готичну драму.

  • Відчуття, коли ти раптово згадуєш посеред ночі, що не сплатив за комунальні послуги або забув закрити важливе завдання, і ця дрібна побутова тривога перетворюється на справжнього монстра в твоїй голові.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як шедевр Караваджо став популярним мемом.



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