Кіт о 5:00 ранку та інші демони: як картина "Нічний кошмар" стала головним мемом нашої реальності

У межах рубрики про історію мистецтва та попкультуру розповідаємо про твір швейцарського та британського художника Генрі Фюзелі "Нічний кошмар" (1781 рік). На полотні зображена жінка у стані глибокого сну чи паралічу, на чиїх грудях осів похмурий демон-інкуб, а з темряви моторошно визирає кінь із виряченими очима. Ця робота шокувала публіку своєю візуалізацією підсвідомих страхів та жахіть задовго до появи психоаналізу, а згодом перетворилася на культовий шаблон для інтернет-мемів.

Картина Генрі Фюзелі "Нічний кошмар" (1790-1791). Фото: Frankfurt Städel Museum / Wikimedia Commons (Public Domain)

Сьогодні користувачі мережі використовують цей готичний образ для опису найближчих життєвих ситуацій:

Ось так виглядає мій організм рівно за одну секунду до того, як задзвенить будильник о 6:30 ранку. Ця потвора на грудях — це не містичний інкуб, це абсолютне усвідомлення того, що сьогодні тільки вівторок, а попереду ще цілий робочий тиждень.

Коли прокидаєшся серед ночі від думки, що забув відповісти на важливий робочий лист у п'ятницю ввечері, і тепер увесь світ чекає на твоє пояснення, а твій мозок вирішив влаштувати кіносеанс із найгіршими сценаріями.

Документальне фото того, що відбувається, коли мій кіт о 4:00 ранку вирішує, що його світ спорожнів, бо в мисці не залишилося жодної хрустинки, і він починає ходити по мені з виразом обличчя: "Вставай, годувальнику, на нас чекають великі справи".

Я намагаюся заснути після того, як випив другу чашку міцної кави о 10 годині вечора, бо "треба було терміново закінчити дедлайн", і тепер мій внутрішній світ перетворився на цю готичну драму.

Відчуття, коли ти раптово згадуєш посеред ночі, що не сплатив за комунальні послуги або забув закрити важливе завдання, і ця дрібна побутова тривога перетворюється на справжнього монстра в твоїй голові.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як шедевр Караваджо став популярним мемом.