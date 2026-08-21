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«Я о 18:01 у п'ятницю після виснажливого робочого тижня»: як шедевр Караваджо став популярним мемом

Чому полотно з богом вина викликає сміх через сотні років і як воно опинилося в центрі інтернет-гумору.

21 серпня 2026, 09:01
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Сергій Кречмаровський

Картина італійського майстра Мікеланджело да Караваджо "Вакх" (1596) вважається однією з найвідоміших перлин барокового живопису. Проте у XXI столітті класичне полотно отримало нове життя в соціальних мережах, перетворившись на один із найпопулярніших шаблонів для мемів про відпочинок і побутові ситуації.

«Я о 18:01 у п'ятницю після виснажливого робочого тижня»: як шедевр Караваджо став популярним мемом

Мікеланджело да Караваджо «Вакх» (1596) / Фото: Wikimedia Commons

Чому "Вакх" викликає сміх і як він став мемом

Замість величного античного божества Караваджо зобразив звичайного юнака з млосним, максимально розслабленим поглядом, почервонілим обличчям та брудними нігтями. Його вінок із листя та келих у руці роблять його схожим на друга, який засинає на гучній вечірці, але вдає, що вечір тільки починається.

У соціальних мережах полотно масово використовують для опису стану після виснажливого робочого тижня та щоденних дрібних фрустрацій. Найпопулярніші підписи, якими користувачі супроводжують цю картину:

  • "Я о 18:01 у п'ятницю після виснажливого робочого тижня".

  • "Коли друг запитує, чи йду я сьогодні на посиденьки, а я вже налив чаю або вина і лежу".

  • "Моє тіло вимагає спорту, але душа каже: "Давай просто розслабимося"".

  • "Я дивлюся на третю чашку кави за день і вдаю, що все під контролем".

  • "Коли накупив фруктів для здорового харчування, але вони просто лежать як декор".

  • "Я пояснюю коту, що ми живемо чудовим життям".

Завдяки такій життєвості полотно Караваджо залишається актуальним навіть через чотири століття, доводячи, що людські емоції та бажання відпочити анітрохи не змінилися.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав, як шедевр Вуда перетворився на головний мем інтернету.



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