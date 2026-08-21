«Я о 18:01 у п'ятницю після виснажливого робочого тижня»: як шедевр Караваджо став популярним мемом

Картина італійського майстра Мікеланджело да Караваджо "Вакх" (1596) вважається однією з найвідоміших перлин барокового живопису. Проте у XXI столітті класичне полотно отримало нове життя в соціальних мережах, перетворившись на один із найпопулярніших шаблонів для мемів про відпочинок і побутові ситуації.

Мікеланджело да Караваджо «Вакх» (1596) / Фото: Wikimedia Commons

Чому "Вакх" викликає сміх і як він став мемом

Замість величного античного божества Караваджо зобразив звичайного юнака з млосним, максимально розслабленим поглядом, почервонілим обличчям та брудними нігтями. Його вінок із листя та келих у руці роблять його схожим на друга, який засинає на гучній вечірці, але вдає, що вечір тільки починається.

У соціальних мережах полотно масово використовують для опису стану після виснажливого робочого тижня та щоденних дрібних фрустрацій. Найпопулярніші підписи, якими користувачі супроводжують цю картину:

"Я о 18:01 у п'ятницю після виснажливого робочого тижня".

"Коли друг запитує, чи йду я сьогодні на посиденьки, а я вже налив чаю або вина і лежу".

"Моє тіло вимагає спорту, але душа каже: "Давай просто розслабимося"".

"Я дивлюся на третю чашку кави за день і вдаю, що все під контролем".

"Коли накупив фруктів для здорового харчування, але вони просто лежать як декор".

"Я пояснюю коту, що ми живемо чудовим життям".

Завдяки такій життєвості полотно Караваджо залишається актуальним навіть через чотири століття, доводячи, що людські емоції та бажання відпочити анітрохи не змінилися.

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