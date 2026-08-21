«Я в 18:01 в пятницу после изнурительной рабочей недели»: как шедевр Караваджо стал популярным мемом

Картина итальянского мастера Микеланджело да Караваджо "Вакх" (1596) считается одной из самых известных жемчужин барочной живописи. Однако в XXI веке классическое полотно обрело новую жизнь в социальных сетях, превратившись в один из самых популярных шаблонов для мемов об отдыхе и бытовых ситуациях.

Микеланджело да Караваджо «Вакх» (1596) / Фото: Wikimedia Commons

Почему "Вакх" вызывает смех и как он стал мемом

Вместо величественного античного божества Караваджо изобразил обычного юношу с томнім, максимально расслабленным взглядом, покрасневшим лицом и грязными ногтями. Его венок из листьев и бокал в руке делают его похожим на друга, который засыпает на шумной вечеринке, но делает вид, что вечер только начинается.

В социальных сетях полотно массово используют для описания состояния после изнурительной рабочей недели и ежедневных мелких фрустраций. Самые популярные подписи, которыми пользователи сопровождают эту картину:

"Я в 18:01 в пятницу после изнурительной рабочей недели".

"Когда друг спрашивает, иду ли я сегодня на посиделки, а я уже налил чаю или вина и лежу".

"Мое тело требует спорта, но душа говорит: "Давай просто расслабимся"".

"Я смотрю на третью чашку кофе за день и делаю вид, что все под контролем".

"Когда накупил фруктов для здорового питания, но они просто лежат как декор".

"Я объясняю коту, что мы живем чудесной жизнью".

Благодаря такой жизненности полотно Караваджо остается актуальным даже спустя четыре столетия, доказывая, что человеческие эмоции и желание отдохнуть ничуть не изменились.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, как шедевр Вуда превратился в главный мем интернета.