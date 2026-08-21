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«Я в 18:01 в пятницу после изнурительной рабочей недели»: как шедевр Караваджо стал популярным мемом

Почему полотно с богом вина вызывает смех спустя сотни лет и как оно очутилось в центре интернет-юмора.

21 августа 2026, 09:01
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Сергій Кречмаровський

Картина итальянского мастера Микеланджело да Караваджо "Вакх" (1596) считается одной из самых известных жемчужин барочной живописи. Однако в XXI веке классическое полотно обрело новую жизнь в социальных сетях, превратившись в один из самых популярных шаблонов для мемов об отдыхе и бытовых ситуациях.

«Я в 18:01 в пятницу после изнурительной рабочей недели»: как шедевр Караваджо стал популярным мемом

Микеланджело да Караваджо «Вакх» (1596) / Фото: Wikimedia Commons

Почему "Вакх" вызывает смех и как он стал мемом

Вместо величественного античного божества Караваджо изобразил обычного юношу с томнім, максимально расслабленным взглядом, покрасневшим лицом и грязными ногтями. Его венок из листьев и бокал в руке делают его похожим на друга, который засыпает на шумной вечеринке, но делает вид, что вечер только начинается.

В социальных сетях полотно массово используют для описания состояния после изнурительной рабочей недели и ежедневных мелких фрустраций. Самые популярные подписи, которыми пользователи сопровождают эту картину:

  • "Я в 18:01 в пятницу после изнурительной рабочей недели".

  • "Когда друг спрашивает, иду ли я сегодня на посиделки, а я уже налил чаю или вина и лежу".

  • "Мое тело требует спорта, но душа говорит: "Давай просто расслабимся"".

  • "Я смотрю на третью чашку кофе за день и делаю вид, что все под контролем".

  • "Когда накупил фруктов для здорового питания, но они просто лежат как декор".

  • "Я объясняю коту, что мы живем чудесной жизнью".

Благодаря такой жизненности полотно Караваджо остается актуальным даже спустя четыре столетия, доказывая, что человеческие эмоции и желание отдохнуть ничуть не изменились.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, как шедевр Вуда превратился в главный мем интернета.



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