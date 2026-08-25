Кот в 5:00 утра и другие демоны: как картина "Ночной кошмар" стала главным мемом нашей реальности

В рамках рубрики об истории искусства и поп-культуры рассказываем о произведении швейцарского и британского художника Генри Фюзели "Ночной кошмар" (1781 год). На холсте изображена женщина в состоянии глубокого сна или паралича, на чьей груди осел угрюмый демон-инкуб, а из темноты жутко выглядывает конь с выпученными глазами. Эта работа шокировала публику своей визуализацией подсознательных страхов и ужасов задолго до появления психоанализа, а затем превратилась в культовый шаблон для интернет-мемов.

Картина Генри Фюзели "Ночной кошмар" (1790-1791). Фото: Frankfurt Städel Museum / Wikimedia Commons (Public Domain)

Сегодня пользователи Сети используют этот готический образ для описания жизненных ситуаций:

Вот так выглядит мой организм ровно за одну секунду до того, как зазвенит будильник в 6:30 утра. Это чудовище на груди – это не мистический инкуб, это абсолютное осознание того, что сегодня только вторник, а впереди еще целая рабочая неделя.

Когда просыпаешься ночью от мысли, что забыл ответить на важное рабочее письмо в пятницу вечером, и теперь весь мир ждет твоего объяснения, а твой мозг решил устроить киносеанс с худшими сценариями.

Документальное фото происходящего, когда мой кот в 4:00 утра решает, что его мир опустел, потому что в миске не осталось ни одной хрустинки, и он начинает ходить по мне с выражением лица: "Вставай, кормилец, нас ждут большие дела".

Я пытаюсь заснуть после того, как выпил вторую чашку крепкого кофе в 10 часов вечера, потому что "надо было срочно закончить дедлайн", и теперь мой внутренний мир превратился в эту готическую драму.

Ощущение, когда ты внезапно вспоминаешь посреди ночи, что не оплатил коммунальные услуги или забыл закрыть важную задачу, и эта мелкая бытовая тревога превращается в настоящего монстра в твоей голове.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как шедевр Караваджо стал популярным мемом.