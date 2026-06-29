Керівник хору "Гомін" Вадим Яценко знайшов нову роботу (ФОТО)

Керівник Львівського муніципального хору "Гомін" та відомий український хормейстер Вадим Яценко отримав нове призначення. Він став генеральним директором і художнім керівником Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки.

Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки. Фото з відкритих джерел

Міністерка культури Тетяна Бережна оголосила про призначення Вадима Яценка в генеральним директором хору імені Верьовки.

"Вадим Яценко — новий генеральний директор — художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г.Верьовки. Вітаю з призначенням!", — написала Бережна.

Вона наголосила, що хор Верьовки має особливе значення для України як культурний амбасадор, який представляє національне мистецтво на міжнародній сцені. За словами міністерки, призначення Яценка відкриває нові можливості для розвитку колективу.

"Вадим Яценко належить до покоління українських митців, які поєднують повагу до традиції із сучасним баченням розвитку культури. Вадим — доктор мистецтва, заслужений артист України, головний хормейстер Львівської національної опери. Вірю, що під керівництвом Вадима Яценка хор Верьовки отримає новий імпульс для творчих проєктів, міжнародних партнерств. А також посилить голос української культури у світі", — написала міністерка.

Вадим Яценко з хору "Гомін" очолив хор імені Верьовки

Вадим Яценко з хору "Гомін" очолив хор імені Верьовки

Призначення в хор імені Верьовки відбулося на тлі змін у керівництві колективу. Міністерка культури подякувала попередньому очільнику Ігорю Куриліву за багаторічну роботу та внесок у розвиток української музичної сцени.

Вадим Яценко з 2018 року працював головним хормейстером Львівської національної опери. Також із серпня 2023 року він очолює хор "Гомін", який за останні роки став одним із найпомітніших культурних проєктів.

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