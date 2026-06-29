Руководитель хора "Гомин" Вадим Яценко нашел новую работу (ФОТО)

Руководитель Львовского муниципального хора "Гомин" и известный украинский хормейстер Вадим Яценко получил новое назначение. Он стал генеральным директором и художественным руководителем Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки.

Вадим Яценко возглавил хор имени Веревки. Фото из открытых источников

Министр культуры Татьяна Бережная объявила о назначении Вадима Яценко в генеральным директором хора имени Веревки.

"Вадим Яценко – новый генеральный директор – художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора им. Г.Веревки. Поздравляю с назначением!", — написала Бережная.

Она подчеркнула, что хор Веревки имеет особое значение для Украины как культурный посол, представляющий национальное искусство на международной сцене. По словам министерши, назначение Яценко открывает новые возможности для развития коллектива.

"Вадим Яценко принадлежит к поколению украинских художников, объединяющих уважение к традиции с современным видением развития культуры. Вадим – доктор искусства, заслуженный артист Украины, главный хормейстер Львовской национальной оперы. Верю, что под руководством Вадима Яценко хор Веревки получит новый импульс для творческих проектов, международных партнерств. А также усилит голос украинской культуры в мире", — написала министерша.

Вадим Яценко из хора "Гомин" возглавил хор имени Веревки

Вадим Яценко из хора "Гомин" возглавил хор имени Веревки

Назначение в хор имени Веревки произошло на фоне перемен в руководстве коллектива. Министр культуры поблагодарила предыдущего руководителя Игоря Курилива за многолетнюю работу и вклад в развитие украинской музыкальной сцены.

Вадим Яценко с 2018 года работал главным хормейстером Львовской национальной оперы. Также с августа 2023 года он возглавляет хор "Гомин", который за последние годы стал одним из самых заметных культурных проектов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что легендарный хор "Гомин" передал 1 миллион гривен пострадавшим в Тернополе после кровавого удара РФ