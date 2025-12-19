logo_ukra

Економія важливіша за шоу – Париж сказав «ні» конкурсу після перемоги
НОВИНИ

Економія важливіша за шоу – Париж сказав «ні» конкурсу після перемоги

France Télévisions відмовилась приймати «Дитяче Євробачення–2026», попри тріумф Франції у Тбілісі.

19 грудня 2025, 02:05
Автор:
Проніна Анна

Франція, яка здобула перемогу на "Дитячому Євробаченні–2025", відмовилась проводити конкурс у себе наступного року. Про це повідомила національна телекомпанія France Télévisions.

Економія важливіша за шоу – Париж сказав «ні» конкурсу після перемоги

Франція дала задню: країна-переможниця втекла від «Дитячого Євробачення–2026»

Рішення ухвалили 18 грудня під час засідання ради директорів мовника. Причина – жорстка економія бюджету. France Télévisions планує скоротити витрати на 140 млн євро у 2026 році, тому від організації міжнародного шоу вирішили відмовитися.

Окрім "Дитячого Євробачення", мовник також готується до звільнення частини працівників і продажу об’єктів нерухомості.

Це вже друга відмова Франції від конкурсу за останні роки. У 2024 році France Télévisions також не змогла прийняти шоу – тоді проведення взяла на себе Іспанія.

Нагадаємо, "Дитяче Євробачення–2025" проходило в грузинському Тбілісі. Перемогу здобула представниця Франції Лу Делез з піснею Ce Monde, що автоматично надавало країні право приймати конкурс у 2026 році.

Водночас Україна стала фаворитом глядачів: співачка Софія Нерсесян з піснею "Мотанка" посіла друге місце загалом, але виграла телеголосування, отримавши найбільшу підтримку європейської аудиторії.

Наразі організатори конкурсу не повідомляють, яка країна візьме на себе проведення "Дитячого Євробачення–2026" після відмови Франції.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна стала срібним призером "Дитячого Євробачення–2025". Представниця країни, 10-річна Софія Нерсесян з Києва, показала один із найсильніших результатів конкурсу та здобула перемогу у глядацькому голосуванні.



