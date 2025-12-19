Экономия важнее шоу – Париж сказал «нет» конкурсу после победы

Франция, одержавшая победу на "Детском Евровидении-2025", отказалась проводить конкурс у себя в следующем году . Об этом сообщила национальная телекомпания France Télévisions .

Франция дала заднюю: страна-победительница сбежала от «Детского Евровидения-2026»

Решение было принято 18 декабря во время заседания совета директоров вещателя. Причина – жесткая экономия бюджета . France Télévisions планирует сократить расходы на 140 млн евро в 2026 году , потому от организации международного шоу решили отказаться.

Кроме "Детского Евровидения", вещатель также готовится к увольнению части работников и продаже объектов недвижимости .

Это уже второй отказ Франции от конкурса за последние годы . В 2024 году France Télévisions также не смогла принять шоу – тогда проведение взяла на себя Испания.

Напомним, "Детское Евровидение-2025" проходило в грузинском Тбилиси. Победу одержала представительница Франции Лу Делез с песней Ce Monde , что автоматически предоставляло стране право принимать конкурс в 2026 году.

В то же время Украина стала фаворитом зрителей : певица София Нерсесян с песней "Мотанка" заняла второе место в целом, но выиграла телеголосование , получив наибольшую поддержку европейской аудитории.

Организаторы конкурса не сообщают, какая страна возьмет на себя проведение "Детского Евровидения-2026" после отказа Франции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что Украина стала серебряным призером "Детского Евровидения-2025". Представительница страны, 10-летняя София Нерсесян из Киева, показала один из сильнейших результатов конкурса и одержала победу в зрительском голосовании.