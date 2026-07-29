Doge: як смішне фото собаки стало мемом та символом інтернету

Уявіть собі: звичайний собака, який просто сидить і дивиться в камеру, стає героїнею одного з найвідоміших мемів світу. Саме так сталося з японською шиба-іну на ім’я Кабосу. Фото випадково потрапило в інтернет і вже у 2013 році перетворилося на справжній вибух — мем Doge.

Кабосу. Фото з відкритих джерел

Користувачі почали додавати до зображення кольорові написи з дивними фразами англійською: "such wow", "very cool", "so meme". Граматика була навмисно неправильною, але саме це робило картинку ще смішнішою. Люди сміялися, ділилися, і мем поширювався зі швидкістю блискавки.

Doge став універсальним жартом. Його використовували, щоб висміяти будь-яку ситуацію — від політики до побутових дрібниць. Він був простим, але неймовірно гнучким: підходив до будь-якого контексту.

Далі сталося щось неймовірне. У 2013 році з’явилася криптовалюта Dogecoin із зображенням тієї самої собаки. Спочатку це була жартівлива валюта, але з часом вона стала популярною, а її підтримали навіть відомі бізнесмени. Мем перетворився на економічний феномен.

Сьогодні Doge — це більше ніж смішна картинка. Це символ інтернету, доказ того, що навіть випадкове фото може змінити культуру. Він нагадує: у світі мемів немає правил, і будь-яка дрібниця може стати глобальною сенсацією.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав про перший вірусний інтернет-мем "Dancing Baby". Він показав, що інтернет може створювати власні культурні феномени. Він став прикладом того, як цифровий жарт може вийти за межі мережі й потрапити на телебачення. Саме з нього почалася ера мемів, які сьогодні визначають наше онлайн-життя.