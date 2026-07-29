Doge: как смешное фото собаки стало мемом и символом интернета

Представьте себе: обычная собака, которая просто сидит и смотрит в камеру, становится героиней одного из самых известных мемов мира. Именно так произошло с японской собакой породы сиба-ину по имени Кабосу. Фото случайно попало в интернет и уже в 2013 году превратилось в настоящий взрыв — мем Doge.

Кабосу. Фото из открытых источников

Пользователи начали добавлять к изображению цветные надписи со странными английскими фразами: "such wow", "very cool", "so meme". Грамматика была намеренно неправильной, но именно это делало картинку еще смешнее. Люди смеялись, делились, и мем распространялся со скоростью молнии.

Doge стал универсальной шуткой. Его использовали, чтобы высмеять любую ситуацию — от политики до бытовых мелочей. Он был прост, но невероятно гибок: подходил к любому контексту.

Дальше произошло что-то невероятное. В 2013 году появилась криптовалюта Dogecoin с изображением той же собаки. Сначала это была шутливая валюта, но со временем она стала популярной, а ее поддержали даже известные бизнесмены. Мем превратился в экономический феномен.

Сегодня Doge — это более чем смешная картинка. Это символ интернета, доказательство того, что даже случайное фото может изменить культуру. Он напоминает: в мире мемов нет правил, и любой пустяк может стать глобальной сенсацией.

Напомним: портал "Комментарии" писал о первом вирусном интернет-меме "Dancing Baby". Он показал, что интернет может создавать собственные культурные феномены. Он стал примером того, как цифровая шутка может выйти за пределы сети и попасть на телевидение. Именно с него началась эра мемов, которые сегодня определяют нашу онлайн-жизнь.