Історія першого вірусного мему: танцююче немовля, яке підкорило інтернет

Сьогодні ми звикли до мемів, які з’являються щодня й миттєво стають популярними. Але колись інтернет тільки відкривав для себе силу гумору. І першим справжнім мемом стало "танцююче немовля" — Dancing Baby.

Мем танцююче немовля. Фото з відкритих джерел

Це почалося у 1996 році, коли програмісти створили 3D-анімацію для демонстрації нових графічних можливостей. Це був кумедний GIF із немовлям, яке танцювало під ритмічну музику. Спершу його пересилали електронною поштою, а потім він з’явився на форумах і персональних сайтах.

У 1998 році мем потрапив у серіал "Ally McBeal". Головна героїня бачила галюцинацію — танцююче немовля, яке символізувало її бажання мати дитину. Після цього Dancing Baby став частиною масової культури та закріпився як перший глобальний інтернет-мем.

Чому він так швидко поширився? По-перше, це було щось нове: інтернет-користувачі вперше бачили настільки дивну й смішну анімацію. По-друге, формат GIF дозволяв легко копіювати й пересилати картинку. По-третє, мем почали реміксувати — з’явилися версії з бойовими мистецтвами, самураями та іншими жартами.

"Dancing Baby" показав, що інтернет може створювати власні культурні феномени. Він став прикладом того, як цифровий жарт може вийти за межі мережі й потрапити на телебачення. Саме з нього почалася ера мемів, які сьогодні визначають наше онлайн-життя.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що іноді одна фраза може змінити настрій, додати сил і навіть підштовхнути до важливих рішень. Відомі люди залишили нам слова, які звучать актуально й сьогодні та можуть зробити ваш день світлішим.