“Зв’язки дружини та ймовірно фіктивна служба”: досьє руху “Чесна мобілізація” на засновників ЦПК

Засновники Центру протидії корупції Орест Рудий та Дмитро Шерембей могли ухилятися від мобілізації.

Рух “Чесна мобілізація”, який викриває заброньованих через різні схеми блогерів та активістів, опублікував досьє на засновників ЦПК, пише видання “Українські новини”.

У досьє Рудого, повідомляє ЗМІ, вказано, що на початку повномасштабної війни він виїхав за кордон, а після 2023 року повернувся в Україну та отримав відстрочку.

“Засновник “Центру протидії корупції”, активіст Орест Рудий на початку війни виїхав за кордон по ймовірно підроблених документах, які йому могла придбати його дружина, відома “антикорупціонерка” Дар’я Каленюк. У 2023 році після призначення міністром оборони Рустема Умєрова, який пообіцяв Каленюк посаду свого заступника, вона повернула чоловіка в Україну та зробила йому відстрочку”, — наводить видання досьє на Ореста Рудого.

Після того як Умєров залишив посаду Міністра оборони, як повідомляють журналісти, відстрочка Рудого опинилася під загрозою.

“У 2025 році Умєров залишив посаду, а новий міністр готує цифрову реформу військового обліку, за якою всі відстрочки та бронювання будуть перевірятися та анулюватися в разі виявлення порушень. Відстрочка Рудого опинилася під загрозою, адже є багато питань щодо законності її оформлення. Наразі його дружина Каленюк шукає інші варіанти звільнення чоловіка від військової служби”, — пояснюють журналісти.

В досьє співзасновника ЦПК, а також головою ГО “100% життя” та БФ “Пацієнти України” Дмитра Шерембея, пише ЗМІ, вказано, що він на початку повномасштабного вторгнення влаштувався на службу у 207 батальйоні ТрО ймовірно за допомогою іншого активіста ЦПК Віталія Шабуніна.

“Шерембей як і його друг Шабунін могли влаштуватися на фіктивну службу у 207 батальйоні ТрО. Зокрема, в березні 2022 року Шабунін домовився з командиром, підполковником В. Юшком щодо ймовірно фіктивного зарахування його та Шерембея до списків особового складу за умови, що вони не будуть виконувати обов’язки та проживатимуть вдома. Таким чином Юшко “оформив” понад 20 чоловіків”, — зазначають журналісти.

Шерембей кілька років рахувався військовослужбовцем, а потім знайшов спосіб звільнитися у запас, повідомляє ЗМІ.

“Ймовірні ухилянти фіктивно рахувались на службі та щомісяця отримували зарплату і додаткову винагороду за виконання бойових завдань. Частину грошей відправляли Юшку. Усього за 2022-2023 роки Шерембей та Шабунін отримали 1,9 млн грн. У 2024 році Шерембей знайшов спосіб звільнитися з військової служби у запас. Однак після того, як Шабунін отримав підозру в шахрайстві та ухиленні від мобілізації, ДБР зацікавилося й ним. Нещодавно правоохоронці отримали доступ до фінансових документів та діяльності його ГО “100% життя” за останні 3 роки”, — зауважили журналісти.

