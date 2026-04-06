"Связи жены и вероятно фиктивная служба": досье движения "Честная мобилизация" на основателей ЦПК

Основатели Центра противодействия коррупции Орест Рудый и Дмитрий Шерембей могли уклоняться от мобилизации.

Движение "Честная мобилизация", которое разоблачает забронированных через различные схемы блогеров и активистов, опубликовало досье на основателей ЦПК, пишет издание "Украинские новости".

В досье Рудого, сообщает СМИ, указано, что в начале полномасштабной войны он уехал за границу, а после 2023 вернулся в Украину и получил отсрочку.

"Учредитель "Центра противодействия коррупции", активист Орест Рыжий в начале войны выехал за границу по вероятно подложным документам, которые ему могла приобрести его жена, известная "антикоррупционерка" Дарья Каленюк. В 2023 году после назначения министром обороны Рустема Умерова, пообещавшего Каленюк должность своего заместителя, она вернула мужа в Украину и сделала ему отсрочку”, — приводит издание досье на Ореста Рудого.

После того как Умеров покинул пост Министра обороны, как сообщают журналисты, отсрочка Рудого оказалась под угрозой.

"В 2025 году Умеров покинул пост, а новый министр готовит цифровую реформу военного учета, по которой все отсрочки и бронирование будут проверяться и аннулироваться в случае выявления нарушений. Отсрочка Рудого оказалась под угрозой, ведь есть много вопросов о законности ее оформления. Его жена Каленюк ищет другие варианты освобождения мужа от военной службы”, — объясняют журналисты.

В досье соучредителя ЦПК, а также главой ОО "100% жизни" и БФ "Пациенты Украины" Дмитрия Шерембея, пишет СМИ, указано, что он в начале полномасштабного вторжения устроился на службу в 207 батальоне ТрО, вероятно, с помощью другого активиста ЦПК Виталия Шабунина.

"Шерембей как и его друг Шабунин могли устроиться на фиктивную службу в 207 батальоне ТрО. В частности, в марте 2022 года Шабунин договорился с командиром, подполковником В. Юшко относительно вероятного фиктивного зачисления его и Шерембея в списки личного состава при условии, что они не будут исполнять обязанности и будут проживать дома. Таким образом Юшко "оформил" более 20 мужчин", — отмечают журналисты.

Шерембей несколько лет считался военнослужащим, а затем нашел способ уволиться в запас, сообщает СМИ.

"Вероятные уклонисты фиктивно считались на службе и ежемесячно получали зарплату и дополнительное вознаграждение за выполнение боевых задач. Часть денег отправляли Юшко. Всего за 2022-2023 годы Шерембей и Шабунин получили 1,9 млн грн. В 2024 году Шерембей нашел способ уволиться с военной службы в запас. Однако после того как Шабунин получил подозрение в мошенничестве и уклонении от мобилизации, ГБР заинтересовалось и им. Недавно правоохранители получили доступ к финансовым документам и деятельности его ОО "100% жизни" за последние 3 года, — отметили журналисты.

