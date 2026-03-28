Зникли в нічному морі: розгорнуто масштабні пошуки двох рибалок на гумовому човні

Правоохоронці Одещини спільно з прикордонною службою намагаються встановити місцезнаходження двох чоловіків, які зникли під час риболовлі. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції сьогодні, 28 березня, від дружини одного з рибалок.

Ілюстративне фото

За попередніми даними, 34-річний житель Лиманської громади та його 32-річний товариш вирушили в акваторію Чорного моря ще вночі 27 березня. Чоловіки вийшли на воду на зеленому гумовому човні (ймовірно, марки "Колібрі") у районі між курортами Росєйка та Лебедівка. З того часу зв’язок із ними перервався.

"Наразі співробітники територіального підрозділу поліції, водної поліції районного відділу поліції спільно з прикордонниками здійснюють пошукові заходи та з’ясовують всі обставини події", — зазначають у Білгород-Дністровському районному відділі поліції.

Поліцейські вкотре нагадують мешканцям регіону про небезпеку ігнорування правил безпеки в умовах війни.

"Правоохоронці наголошують, що в умовах воєнного стану перебування на узбережжі та вихід у Чорне море суворо регламентовані та становлять підвищену небезпеку для життя і здоров’я", — йдеться у зверненні.

Усіх, хто бачив схожий човен або має інформацію про долю чоловіків, просять терміново телефонувати за номерами 102 або 112.

