Нова стрілянина в Одесі: поліція затримала військового, який влаштував «шоу» зі зброєю

В Одесі правоохоронці відкрили кримінальне провадження через інцидент зі стріляниною, що стався сьогодні, 28 березня. Подію офіційно визнали хуліганством. Винуватця вже затримано, на щастя, обійшлося без поранених.

Затримання військового в Одесі. Фото: НПУ

Подія розпочалася близько 11:00 у Київському районі. Свідок, який проїжджав поруч, помітив озброєного чоловіка та негайно викликав поліцію.

Як з’ясували слідчі, порушником виявився 22-річний військовий, який приїхав до міста у відпустку. Перебуваючи біля орендованої квартири, він кілька разів вистрілив у небо та підірвав запал гранати. За попередніми даними, зброя була стартовою.

"Зловмисника затримано в процесуальному порядку. У нього вилучили пістолет, набої та корпус гранати, які вже відправлено на експертизу", — зазначають у поліції.

Наразі правоохоронці намагаються з’ясувати, що саме підштовхнуло молодика до таких дій. Слідство триває.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Одесі звичайна перевірка документів на дорозі завершилася стріляниною та госпіталізацією правоохоронців. Водій транспортного засобу несподівано відкрив вогонь по наряду патрульної поліції, який його зупинив.

Внаслідок інциденту двоє співробітників поліції отримали вогнепальні поранення. Наразі потерпілі перебувають під наглядом медиків, де їм "надається необхідна медична допомога".

Як з’ясувалося пізніше, зловмисник мав вагомі причини уникати зустрічі з законом. За даними Нацполіції, встановлено, що чоловік "перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації".