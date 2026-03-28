Новая стрельба в Одессе: полиция задержала военного, устроившего «шоу» с оружием

В Одессе правоохранители открыли уголовное производство из-за произошедшего сегодня инцидента со стрельбой, 28 марта. Событие официально сочли хулиганством. Виновник уже задержан, к счастью, обошлось без раненых.

Задержание военного в Одессе. Фото: НПУ

Событие началось около 11:00 в Киевском районе. Свидетель, проезжавший рядом, заметил вооруженного мужчину и немедленно вызвал полицию.

Как выяснили следователи, нарушителем оказался 22-летний военный, приехавший в город в отпуск. Находясь возле съемной квартиры, он несколько раз выстрелил в небо и взорвал запал гранаты. По предварительным данным, оружие было стартовым.

"Злоумышленник задержан в процессуальном порядке. У него изъяли пистолет, патроны и корпус гранаты, которые уже отправлены на экспертизу", — отмечают в полиции.

Пока правоохранители пытаются выяснить, что именно подтолкнуло молодого человека к таким действиям. Следствие продолжается.

