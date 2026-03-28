Исчезли в ночном море: развернуты масштабные поиски двух рыбаков на резиновой лодке

Правоохранители Одесщины совместно с пограничной службой пытаются установить местонахождение двух мужчин, пропавших во время рыбалки. Сообщение об инциденте поступило в полицию сегодня, 28 марта, от жены одного из рыбаков.

По предварительным данным, 34-летний житель Лиманской громады и его 32-летний товарищ отправились в акваторию Черного моря еще ночью 27 марта. Мужчины вышли на воду на зеленой резиновой лодке (вероятно, марки "Колибри") в районе между курортами Росейка и Лебедевка. С тех пор связь с ними прервалась.

"Сейчас сотрудники территориального подразделения полиции, водной полиции районного отдела полиции совместно с пограничниками осуществляют поисковые мероприятия и выясняют все обстоятельства происшествия", — отмечают в Белгород-Днестровском районном отделе полиции.

Полицейские еще раз напоминают жителям региона об опасности игнорирования правил безопасности в условиях войны.

"Правоохранители подчеркивают, что в условиях военного положения пребывания на побережье и выходе в Черное море строго регламентированы и представляют повышенную опасность для жизни и здоровья", — говорится в обращении.

Всех, кто видел похожую лодку или располагает информацией о судьбе мужчин, просят срочно звонить по номерам 102 или 112.

