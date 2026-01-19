logo_ukra

Жінка викинула дорослу доньку з вікна та стрибнула слідом: що сталося у Запоріжжі
НОВИНИ

У Запоріжжі поліцейські встановлюють обставини падіння матері з дитиною з вікна квартири на 9-му поверсі

19 січня 2026, 15:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У Запоріжжі жінка викинула з вікна 9-го поверху свою восьмирічну доньку та стрибнула слідом. Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Олександрівського відділу поліції о 09:39 від лікарів швидкої. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію поліції Запорізької області.                                                

Обох постраждалих госпіталізовано, на місці події працюють поліцейські. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у четвер, 15 січня, близько 1-ї години до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в під’їзді однієї з багатоповерхівок на вулиці Київській виявили немовля в сумці. Про це повідомляють в обласному главку поліції Тернопільщини.                                           

Дитину доставили до медичного закладу, де її обстежили лікарі. Медики встановили, що немовля — дівчинка, яка з’явилася на світ за декілька годин до того, як її знайшли. Наразі дитина перебуває в реанімаційному відділенні.

Журналісти місцевого видання "20 хвилин" повідомили, що новонароджену дівчинку знайшла жінка, яка поверталася із гостей. Надворі тієї ночі було понад десять градусів морозу. З важким переохолодженням дівчинку доправили до лікарні, за її життя борються медики. Дівчинка в реанімації, за її життя борються медики, повідомив гендиректор обласної дитячої лікарні Володимир Семерез.                                                                   



