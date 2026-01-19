Женщина выбросила взрослую дочь из окна и прыгнула следом: что произошло в Запорожье

В Запорожье женщина выбросила из окна 9-го этажа свою восьмилетнюю дочь и прыгнула следом. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Александровского отдела полиции в 09:39 от врачей скорой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Запорожской области.

Оба пострадавших госпитализированы, на месте происшествия работают полицейские. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

