Женщина выбросила взрослую дочь из окна и прыгнула следом: что произошло в Запорожье
commentss НОВОСТИ Все новости

Женщина выбросила взрослую дочь из окна и прыгнула следом: что произошло в Запорожье

В Запорожье полицейские устанавливают обстоятельства падения матери с ребенком из окна квартиры на 9 этаже

19 января 2026, 15:28
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Запорожье женщина выбросила из окна 9-го этажа свою восьмилетнюю дочь и прыгнула следом. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Александровского отдела полиции в 09:39 от врачей скорой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Запорожской области.                                                           

Оба пострадавших госпитализированы, на месте происшествия работают полицейские. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.                                               

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в четверг, 15 января, около 1-го часа сотрудникам Тернопольского районного управления полиции поступило сообщение о том, что в подъезде одной из многоэтажек на улице Киевской обнаружили младенца в сумке. Об этом сообщают в областном главке полиции Тернопольщины.                                    

Ребенка доставили в медицинское учреждение, где его обследовали врачи. Медики установили, что младенец — девочка, появившаяся на свет за несколько часов до того, как ее нашли. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении.

Журналисты местного издания "20 минут" сообщили, что новорожденную девочку нашла возвращавшаяся из гостей женщина. На улице в ту ночь было больше десяти градусов мороза. С тяжелым переохлаждением девочку доставили в больницу, за ее жизнь борются медики. Девочка в реанимации, за ее жизнь борются медики, сообщил гендиректор областной детской больницы Владимир Семерез.                                                             



