У четвер, 15 січня, близько 1-ї години до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в під’їзді однієї з багатоповерхівок на вулиці Київській виявили немовля в сумці. Про це повідомляють в обласному главку поліції Тернопільщини.

У під'їзді в Тернополі знайшли немовля в сумці: на вулиці сильний мороз

Дитину доставили до медичного закладу, де її обстежили лікарі. Медики встановили, що немовля — дівчинка, яка з’явилася на світ за декілька годин до того, як її знайшли. Наразі дитина перебуває в реанімаційному відділенні.

Журналісти місцевого видання "20 хвилин" повідомили, що новонароджену дівчинку знайшла жінка, яка поверталася із гостей. Надворі тієї ночі було понад десять градусів морозу. З важким переохолодженням дівчинку доправили до лікарні, за її життя борються медики.

Дівчинка в реанімації, за її життя борються медики, повідомив "20 хвилин" гендиректор обласної дитячої лікарні Володимир Семерез.

"У неї важке переохолодження, коли поступила до нас, навіть температура тіла не визначалася, — повідомив головлікар. — Зараз (станом на 12:00 15 січня — ред.) температуру відновили, але дитина "на кисні". Стан важкий. Надіємося, все буде гаразд", – каже лікар.

Як дізналися "20 хвилин", дитину знайшла жінка, яка поверталася вночі з гостей. Туди йшла за 2-3 години до цього, і пакунка на першому поверсі не було. Як розповіли журналістам власні джерела, увагу жінки привернув пакет — він був яскравого кольору і щільно набитим якимись речами. Тому тернополянка вирішила, що, ймовірно, хтось з мешканців загубив це у під’їзді. Від торби — ані звуку. Ймовірно, маля було настільки переохолоджене і знесилене, що навіть плакати не могло. Бо на вулиці в ту ніч було понад 10 градусів морозу. Жінка зазирнула у пакет — а там, замотане у кілька рушників і простирадло, було немовля. Вона одразу викликала швидку, а медики вже повідомили поліції.

Правоохоронці розшукують матір дитини, яку покинула у під'їзді на Київській, встановлюють можливих свідків та очевидців події, а також опрацьовують записи з камер відеоспостереження з метою з’ясування всіх обставин.

Поліція звертається до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти слідству, просимо повідомити за номером (096) 657- 82 -04, на спецлінію "102" або звернутися до найближчого відділення поліції.

Журналісти нагадують, що у приймальному відділенні пологового будинку міської лікарні №2 у Тернополі функціонує "Вікно життя", де можна анонімно залишити новонароджену дитину.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в одному з пологових будинків столиці сталася трагедія: після важких пологів, під час яких немовля народилося мертвим, наступного дня померла й 36-річна жінка. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Поліції Києва.